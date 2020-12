Sinds 1992 is het Zweedse Leine Linde onderdeel van de HEIDENHAIN groep. Leine Linde heeft HEIDENHAIN NV aangesteld als nieuwe distributeur voor België en Luxemburg, en HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. als nieuwe distributeur voor Nederland met ingang van 1 december 2020.

Magnus Johnson, Marketing manager & plaatsvervangend sales manager bij Leine Linde legt de beslissing uit: “Leine Linde maakt deel uit van de HEIDENHAIN-groep en door de Nederlandse en Belgische HEIDENHAIN-dochterondernemingen aan te stellen als onze verkooppartners, vestigen we een meer directe aanwezigheid op de Benelux-markten. Zo kunnen we dichter bij onze klanten staan. We weten dat HEIDENHAIN met hun diepgaande kennis van encoders in staat is om de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt en onze lokale Leine Linde-klanten op de beste manier te bedienen terwijl we verder gaan. ”

“Voor HEIDENHAIN België biedt de mogelijkheid om Leine Linde-producten op te nemen als een geïntegreerd onderdeel van ons bestaande productgamma een geweldige kans”, zegt Sven Peetroons, Managing Director bij HEIDENHAIN NV. “Dit is een grote stap in de richting van ons doel om een ​​complete aanbieder te worden van producten voor positie- en snelheidsmeting. De productkwaliteit van Leine Linde is goed ingeburgerd en veel producten lopen voorop in de evolutie van Industrie 4.0. ”

“Wij bij HEIDENHAIN NEDERLAND zien grote kansen voor de Leine Linde-producten, die perfect aansluiten op ons bestaande assortiment”, zegt Jaap Bazuin, Managing Director bij HEIDENHAIN NEDERLAND BV. Leine Linde heeft een uitstekende reputatie als het gaat om productkwaliteit, met robuuste encoders ontworpen voor zware toepassingen waarbij maximale uptime van het grootste belang is. We kunnen nu een compleet assortiment encoders voor positie- en bewegingscontrole aanbieden aan de bloeiende Nederlandse industrieën. We verwelkomen zowel bestaande als nieuwe Leine Linde-klanten in onze markt voor service van HEIDENHAIN. ”

