Het Hilversumse The Right Meal ontvangt een investering uit het Healthy Urban Living Proof Of Concept Fonds van de ROM. The Right Meal biedt patiënten met een ernstige ziektelast in de thuissituatie het juiste voedingsadvies tijdens de ziekte en voor en na een ziekenhuisopname. Zo zijn zij fitter, herstellen ze sneller en ervaren ze minder complicaties tijdens de behandeling. The Right Meal levert een gepersonaliseerd voedingsplan inclusief volledig uitgewerkte recepten, via een app, die passen bij hun behoeften en smaakvoorkeuren.

Patiënten met een ernstige ziektelast ervaren problemen als moeheid, spierverlies, misselijkheid en smaakverandering. Ze krijgen te maken met gewichtsverlies, ondervoeding en overgewicht. Een groot deel van deze patiënten ontvangt weinig voedingsadvies vanuit het ziekenhuis. Zorgprofessionals in het ziekenhuis hebben daarnaast geen tijd en budget om patiënten in de thuissituatie hierbij te begeleiden.

En dat terwijl juiste voeding en beweging voor en na operatie leidt tot 1,8 dagen ligduurverkorting en 52-65% minder (ernstige) complicaties. The Right Meal biedt als diëtistische zorgverlener persoonlijk voedingsadvies en begeleiding aan patiënten met onder andere kanker, hart- en vaatziekten, COPD en diabetes in de thuissituatie, afgestemd op de (fase van hun) ziekte, behandeling, smaak en leefsituatie.

Voorzitter raad van bestuur IKNL en hoogleraar mond-, kaak- en aangezichtsoncologie en orale geneeskunde Radboud UMC Thijs Merkx over The Right Meal: “Behandeling van ondervoeding: voorkomen is beter dan genezen!”

Het vergroten van zelfredzaamheid

The Right Meal werkt actief samen met ziekenhuizen onder andere voor en na een operatie (Fit4Surgery), tijdens de chemokuur of bij periodiek overleg rondom chronische patiënten. Er wordt gewerkt met gespecialiseerde diëtisten en actief gebruik gemaakt van een eigen website, platform, app en (beeld-)bellen. Daarmee wil The Right Meal de zelfredzaamheid van de patiënt en naasten vergroten.

De zorgprofessional kan zo betere zorg bieden zonder budgettaire impact en laagdrempeliger doorverwijzen, zonder dat dit extra tijd kost. Daarnaast biedt de The Right Meal een oplossing voor de arts en verpleegkundige die zich zo minder zorgen over de patiënt thuis hoeven te maken.

De investering wordt besteed aan het verder ontwikkelen van het platform en de app. Daarnaast wordt er een voedingsvisie ontwikkeld voor andere ziektebeelden met bijpassende kookrecepten en tips voor kant-en-klare maaltijden.

Wethouder Gerard Kuipers: “De investering in The Right Meal is een goed voorbeeld van de vraag waarom Hilversum aandeelhouder van de ROM Utrecht Region is. Het slim gebruiken van vakinhoudelijke kennis in combinatie met moderne online technologie maakt het mogelijk om patiënten beter te bedienen en de zorg efficiënter te maken. De financiële impuls aan dit jonge Hilversumse bedrijf draagt daarnaast ook bij aan nieuwe werkgelegenheid die past bij het profiel van Hilversum en de regio Utrecht.”.

ROM Utrecht Region is een maatschappelijke investeerder die toegang tot kapitaal vergroot voor innovatieve bedrijven in de regio. De ROM investeert in de grote transitiesectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability. Om de financieringen voor deze bedrijven te realiseren, werkt de ROM samen met vele partners binnen en buiten de regio. De ROM heeft twee fondsen: het Healthy Urban Living Proof Of Concept (HUL POC) Fonds en het Participatiefonds. Het POC fonds is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van de Provincie Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De investering in The Right Meal gebeurt vanuit het HUL POC Fonds. Coöperatie DELA is co-investeerder.