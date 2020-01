Harderwijkse VMS gaat samenwerken met Chinese Geek+

VMS, specialist in het automatiseren van goederenstromen en logistieke systemen, is een samenwerking aangegaan met het Chinese bedrijf Geek+. De samenwerking met Geek+ zorgt ervoor dat de logistieke sector voorzien kan worden van de nieuwste technologie, aansluitend op Industry 4.0.

Geek+, een wereldwijd technologiebedrijf dat de intelligente logistieke revolutie leidt, past Robotica en AI-technologieën toe. Dit sluit mooi aan op Smart Industry, of ook wel Industry 4.0, wat de nieuwste trend van automatisering en gegevensuitwisseling inhoudt. Door de samenwerking met VMS (Veer Motion Solutions) kunnen er slimme oplossingen geboden worden voor de logistieke sector.

Totstandkoming samenwerking

VMS en Geek+ hadden hun eerste ontmoeting op de Post Expo in Amsterdam, een 3-daags evenement in oktober. In een vervolggesprek richtten de partijen zich op complete turnkey oplossingen voor klantspecifieke toepassingen, middels robottechnologie. Door het wereldwijde netwerk van beide partijen, kunnen er voor veel industrieën optimale oplossingen gerealiseerd worden.

Moving, picking en sorting

Ondanks dat robots al een lange tijd onderdeel uitmaken van onze industrie, wordt hun betekenis veel groter. Robots worden geavanceerder aangestuurd en kunnen zelf steeds meer. Geek+ speelt hier slim op in en zet zich in om logistiek, productie, detailhandel en andere industrieën te voorzien van nieuwe technologieën. Het bedrijf is gespecialiseerd in moving, picking en sorting. De moving-systemen kunnen worden toegepast in vele logistieke processen van fabrieksfabricage, waaronder ontvangst en verzending.

De moving-robots zijn uitgerust met SLAM navigatie (Simultaneous localization and mapping). De picking- systemen zijn onder andere geschikt voor meerdere Stock Keeping Units en voor Goods-to-Person picking. De sorting-systemen kunnen worden toegepast in het sorteerproces van post- en koeriersdiensten. Het gevolg van het inzetten van deze robots is dat bedrijven beter kunnen gaan produceren. En een betere en efficiënte productie, leidt tot een flinke kostenbesparing.