Een VrijLevenStal is een stal zonder beton, staal en roosters maar mét een fijne ligbedding zodat een optimaal leefklimaat ontstaat voor de koe. De VrijLevenStal in combinatie met de juiste bedding resulteert in hoogwaardige organische meststoffen en daarmee een betere bodem. Organische stof is belangrijk voor de bodem, een goede organische stofvoorziening is essentieel voor een goede gewasopbrengst.

De BeddingCleaner

Deze machine is essentieel binnen het VrijLevenStal concept en haalt de dagverse koeienvlaaien uit de bedding. De werking van de BeddingCleaner gaat als volgt, de machine rijdt over de bedding heen en raapt met een zeefband de koeienvlaaien op uit de bedding. De koeienvlaaien worden op de zeefband gezeefd en komen in de opvangbak van de machine terecht.