Hans de Boer (oud-voorzitter VNO-NCW) plots overleden

VNO-NCW laat weten dat afgelopen nacht Hans de Boer (66) is overleden als gevolg van een zware hersenbloeding enkele dagen geleden. De besturen en de medewerkers van VNO-NCW, FME en MKB-Nederland zijn geschokt en vol verdriet over zijn plotselinge overlijden, slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW.

Cees Oudshoorn, algemeen-directeur VNO-NCW: ‘Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Klaske, kinderen, kleinkinderen en naasten. Wij wensen hen alle sterkte toe in deze emotionele en zware tijd. Het plotselinge overlijden van Hans is een diepe schok voor de organisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hans was een geliefde voorzitter, een uniek mens, ontwapenend, oprecht én uitgesproken en zeer bij ons betrokken. Met zijn scherpe geest, intelligentie en ongedwongen stijl in de omgang met mensen was hij een groot voorbeeld voor ons allen. Het was een voorrecht en enorm plezier met hem te mogen samenwerken.’

Sociaal betrokken

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Met Hans verliezen we iemand die het hart zo ontzettend op de juiste plaats had zitten. Hij was sociaal betrokken, rechtdoorzee, creatief en hij heeft zich jarenlang met een groot gevoel voor humor en enorme overgave ingezet voor het ondernemerschap in Nederland. Dat deed hij trouwens ook buiten onze landsgrenzen tijdens zijn favoriete handelsmissies en met een grote passie voor een sterke Europese samenwerking. Met zijn overlijden laat Hans een groot gat na bij ons en al onze leden. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit enorme verlies.’

Markante man

Ineke Dezentje Hamming, voorzitter FME: ‘Ik ben ongelofelijk geschokt door het plotselinge overlijden van Hans de Boer. Mijn hart gaat uit naar zijn familie, ik wens hen alle sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Jaren werkte ik nauw samen met Hans. Een ruwe bolster, blanke pit, die niet alleen met woorden, maar ook met daden dingen voor elkaar wist te krijgen voor het voor Nederland zo belangrijke bedrijfsleven. Met het verlies van Hans, verliest Nederland een markante man die zich de laatste jaren met hart en ziel voor de Nederlandse ondernemers inzette.’

Nog zoveel plannen

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Een man zo energiek, vol humor, bruisend van ideeën en nog zoveel plannen is er opeens niet meer. Hans was een fantastische collega, maar zeker ook mentor, en met hem wist je altijd precies waar je aan toe was. Met bevlogenheid heeft hij zich vele jaren ingezet voor ondernemers, groot en klein. Eerst als één van mijn voorgangers bij MKB-Nederland, later bij VNO-NCW. Wij gaan hem enorm missen en onze gedachten zijn bij zijn gezin en andere dierbaren.’

Grote inzet voor ondernemers

Hans de Boer was in totaal zes jaar en drie maanden voorzitter van VNO-NCW toen hij op 21 september afscheid nam en werd uitgeroepen tot lid van verdienste van VNO-NCW. Bij zijn afscheid werd hij door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote inzet voor ondernemers, zijn voortdurende inspanningen om Nederland -wat hij altijd ‘een gaaf land’ noemde- ook internationaal op de kaart te zetten en de vele maatschappelijke nevenactiviteiten gedurende zijn leven, zoals het voorzitterschap van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Vanaf februari 1998 tot juli 2003 was Hans voorzitter van MKB-Nederland. ‘De ridder van het kleinkapitaal’, zoals hij zelf vaak grapte.

Veel bereikt

Als voorzitter van VNO-NCW wist Hans de Boer veel te bereiken. Alleen al in zijn laatste jaar als voorzitter kwamen er onder meer een pensioenakkoord, een akkoord over topvrouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. In het laatste jaar leverde hij daarnaast een grote bijdrage in het overleg met de overheid en de vakbeweging over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.