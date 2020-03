Hannover Messe verplaatst naar juli

HANNOVER MESSE 2020 is uitgesteld tot de week van 13 tot 17 juli, zo laat de Deutsche Messe weten. Die heeft dit besloten in nauwe afstemming met de gezondheidsautoriteit van de regio Hannover, de exposantenraad van HANNOVER MESSE en de partnerverenigingen (German Engineering Federation) en ZVEI (Duitse vereniging van electronicafabrikanten). Daarmee komt de beursorganisatie veel eerder tot een besluit dan 16 maart, de datum die vorige week nog werd gemeld als de dag waarop de knoop zou worden doorgehakt.

De gezondheidsautoriteit van de regio Hannover heeft er bij de Deutsche Messe op aangedrongen het advies van het Robert Koch-instituut te volgen, dat uitgebreide maatregelen omvat om de gezondheid te waarborgen bij het organiseren van grote evenementen. Bijvoorbeeld koortsmeetstations bij alle ingangen en niet toestaan ​​dat mensen uit risicogebieden of mensen die contact hebben gehad met mensen uit risicogebieden het expositiecentrum betreden. Dit zou een uitgebreide screening van alle beursdeelnemers inhouden – van exposanten en bezoekers tot dienstverleners, exposantenbouwers en horecabedrijven.

Snel nieuwe gelegenheid bieden

Deutsche Messe kan de voorgestelde maatregelen niet uitvoeren. Bovendien zou dat het evenement zodanig beïnvloeden dat het evenement zijn doel niet zou bereiken of alleen met aanzienlijke beperkingen voor exposanten en bezoekers . Aangezien de gezondheid van exposanten, bezoekers, werknemers en het publiek de hoogste prioriteit is voor Deutsche Messe is besloten in overleg met de exposantenadviesraden van HANNOVER MESSE om de beurs te verplaatsen naar juli. “Met de datum van juli bieden we onze exposanten zo snel mogelijk de gelegenheid geven om hun innovaties te presenteren aan een wereldwijd publiek en om zaken te starten”, zegt Dr. Jochen Köckler, voorzitter van de raad van bestuur van Deutsche Messe AG. “Gezien de wereldwijde economische uitdagingen die het Coronavirus in de eerste helft van het jaar teweegbracht, biedt de nieuwe datum grote kansen. Zo kan ‘s werelds belangrijkste industriële handelsbeurs in een vroeg stadium een ​​belangrijke impuls geven aan de wereldeconomie.’

Normaliseren

“De VDMA ondersteunt de beslissing van Deutsche Messe. Met betrekking tot de huidige uitdagingen veroorzaakt door het Coronavirus, is HANNOVER MESSE uitstellen tot juli de best mogelijke optie ”, zegt VDMA Chief Executive Thilo Brodtmann. “We gaan ervan uit dat de situatie de komende maanden zal normaliseren en dat de machinebouwsector dan zal profiteren van een heroplevende markt.” “De beslissing van Deutsche Messe om HANNOVER MESSE uit te stellen, komt op het juiste moment”, benadrukt Wolfgang Weber, voorzitter van de ZVEI-raad van bestuur. “Als een internationaal belangrijke industriële vakbeurs is de USP het bijeen brengen van mensen van over de hele wereld. Dit kan alleen gebeuren als er geen gezondheidsrisico’s zijn. Verder is het belangrijk dat de elektrische industrie deze zomer haar producten voor Industrie 4.0, elektrificatie en grotere energie-efficiëntie aan het publiek presenteert. ”