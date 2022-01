Hannover Messe ingekort en verplaatst, naar 30 mei – 2 juni

De Deutsche Messe AG heeft in nauwe samenwerking met de exposantenadviesraad van de HANNOVER MESSE en de partnerverenigingen VDMA (Duitse Vereniging voor Machine- en Installatietechniek) en ZVEI (Zentralverband der deutschen Elektrotechnik und Digitalindustrie) de HANNOVER MESSE 2022 verschoven naar 30 mei – 2 juni. De show was oorspronkelijk gepland voor april.

“Vanwege de aanhoudende hoge besmettingscijfers in Duitsland en veel buurlanden hebben we samen met onze exposanten besloten om de HANNOVER MESSE te verplaatsen. Vorig jaar is gebleken dat de zomermaanden het beste zijn voor grote evenementen tijdens deze pandemie. Op dit moment kunnen we niet voorspellen of de Covid-situatie in april beter zal zijn, dus de nieuwe datum biedt onze klanten de grootst mogelijke planningszekerheid, zodat ze hun innovaties kunnen presenteren op ’s werelds belangrijkste industriële vakbeurs,” aldus Dr. Jochen Köckler, CEO van Deutsche Messe AG.

Vier in plaats van vijf dagen

Begin juni 2022 ligt de focus op digitalisering en duurzaamheid. Dit jaar duurt de show vier dagen, dit vanwege de volle evenementenkalender van het Hannover Exhibition Center in juni. In 2023 hervat de HANNOVER MESSE zijn normale vijfdaagse schema in april.

“Het is goed om de HANNOVER MESSE naar een latere datum te verschuiven en de vaccinatiegraad te laten stijgen, wat in het belang is van de exposanten en de bezoekers van de beurs. De latere datum verhoogt ook de kans op een groter publiek, zowel nationaal als internationaal, wat iedereen ten goede komt. De sector machinebouw en installatietechniek zal zich in Hannover presenteren als een technologische enabler van klimaatbescherming en digitalisering, evenals een aanbieder en gebruiker van geavanceerde technologie voor genetwerkte en intelligente productie”, zegt VDMA General Manager Thilo Brodtmann.

“HANNOVER MESSE is ’s werelds belangrijkste industriële etalage voor onze bedrijven, dus de nieuwe datum is correct gezien de huidige omstandigheden. We zijn ervan overtuigd dat we in de zomer een groter publiek zullen bereiken dat geïnteresseerd is in Industrie 4.0 en de bijdrage daarvan aan duurzaamheid. Met onze innovaties in automatisering, digitalisering, elektrificatie en energie-efficiëntie geeft de elektrische en digitale industrie richting aan de industriële transitie naar een klimaatneutrale circulaire economie. We willen een zo breed mogelijk publiek laten zien hoe dit pad eruit kan zien, want we kunnen deze uitdaging alleen aan als we samenwerken. De HANNOVER MESSE biedt hiervoor de perfecte setting”, zegt Wolfgang Weber, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZVEI.