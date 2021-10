Een grotere opslagcapaciteit en de geïntegreerde besturing – lees: eenvoudige bediening – waren voor Lavans de twee belangrijkste argumenten om voor de Multi-Space® van Hänel te kiezen. Ook het feit dat deze plateaulift is uit te breiden met modules voor artikellocatiebeheer en traceability droeg daaraan bij. ‘We kunnen nu van elk product de hele historie volgen, tot op de seconde nauwkeurig.’

Met elke nieuwe magazijnlift komt er 20 procent opslagruimte bij

Lavans in Helmond telt zo’n 225 medewerkers en verhuurt al ruim negentig jaar bedrijfskleding, vloerhygiëne (wissers en droogloopmatten) en sanitairproducten. Dat doet het bedrijf aan meer dan 10.000 Nederlandse ondernemingen, hoofdzakelijk mkb-bedrijven in onder andere de food- en maakindustrie. In 2019 betrok Lavans een duurzaam nieuwbouwpand en opende het in datzelfde jaar ook een eigen productielocatie in Noord-Macedonië. Dankzij dit naaiatelier met circa 50 medewerkers, waar ook kleinere producties worden gemaakt, is de levertijd van doek tot kledingstuk bij de klant teruggebracht van soms wel 14 naar 3 tot 4 weken. Ook verbeterde zo de voorraadpositie van Lavans, wat de continuïteit en snelheid ten goede komt. Verder investeerde het bedrijf vorig jaar in een cleanroomwasserij, specifiek voor het reinigen van kleding voor de microtechnologie en farma.

Nieuwe stap

De eerste kennismaking met Hänel dateert van 2001, toen Lavans vijf Lean-Liften® aanschafte voor de opslag van kleding. Bij een verbouwing in 2011 werden de liften afgebroken, weer opgebouwd en in gebruik genomen voor de opslag van logo- en tekstmatten. Weer tien jaar later was het tijd voor een nieuwe stap. ‘Het systeem was inmiddels verouderd, waardoor onderdelen niet altijd meer voorradig waren. Dat was voor ons het sein om over te gaan naar een nieuw type lift’, zegt Willy Vlemings, productiemanager bij Lavans. ‘Omdat we tevreden waren over de liften van Hänel, hebben we weer voor het bedrijf gekozen.’

Proces onder de loep

Het Duitse familiebedrijf Hänel, met een Nederlandse vestiging in Alblasserdam, levert al sinds de jaren 50 magazijnoplossingen voor intralogistiek en kantoororganisaties. Naast zes vestigingen heeft het bedrijf twee productielocaties in Duitsland en één in Zwitserland. Daarmee is Hänel naar eigen zeggen een van de grootste fabrikanten van plateauliften en paternosters, en heeft het naast ontwikkeling en productie ook montage en service in eigen beheer. Het klantenbestand is divers: van bedrijven in de zware metaal tot ziekenhuizen en chipproducenten. Om Lavans goed te kunnen adviseren over de aanschaf van een nieuwe magazijnlift, werd allereerst het proces onder de loep genomen. ‘Daarbij kijken we naar aantallen inbound en outbound producten, benodigde vierkante meter opslag, toekomstige groei en dergelijke. Op basis daarvan was de Multi-Space de beste keus’, stelt Reinier Atzema, rayonmanager bij Hänel.

‘Medewerkers hoeven minder heen en weer te lopen’

Horizontaal transporteren

Anders dan een plateaulift van het type Lean-Lift bestaat de Multi-Space uit meerdere gekoppelde plateauliften en één beweegbare drieassige slede, die producten ook horizontaal kan transporteren. ‘Dat betekent dat er ook maar één werkopening is, zodat medewerkers minder heen en weer hoeven te lopen’, zegt Atzema. ‘Bovendien heb je meer vierkante meters ter beschikking voor je containers, 20 procent meer dan in een Lean-Lift.’ Lavans schafte twee Multi-Space-systemen aan, met drie secties en 132 plateaus. Op 48 vierkante meter vloeroppervlak wordt zo 535 vierkante meter opslagruimte gerealiseerd. In totaal liggen daar circa 800 matten van verschillende kwaliteit en afmetingen, uiteenlopend van 50 bij 100 centimeter tot 400 bij 300 centimeter, van 3 tot 10 matten op een plateau tot maximaal 250 kilo. Vlemmings: ‘Per werkdag van 8 uur worden hier zo’n 80 tot 100 matten in- en uitgeslagen, oftewel 160 tot 200 bewegingen per dag dan wel 20 tot 25 per uur. Met zo’n beperkt aantal picks is snelheid van minder belang, het gaat ons met name om de grote opslagcapaciteit op een beperkt aantal vierkante meters.’

Eenvoudige bediening

Gevraagd naar andere pluspunten, noemt de productiemanager het feit dat alle containers uit de bestaande lift konden worden hergebruikt in de Multi-Space. ‘Dat scheelt natuurlijk in de kosten en is een stuk duurzamer. Verder waren we gecharmeerd van de energieterugwinning, de goede kwaliteit en de servicedeal die we hebben kunnen sluiten. Het voornaamste was echter de eenvoudige bediening’, zegt hij. ‘En dat gaat straks nog makkelijker als het systeem is aangesloten op ons ERP-systeem. Dat is momenteel in voorbereiding.’ De Multi-Space is uitgerust met de zogeheten MP14-N-besturing, waarbij alle activiteiten via een touchscreen aan de lift kunnen worden afgehandeld. Atzema: ‘Een operator kan producten scannen op categorie en de lift draait de juiste bak voor. Dit is volledig geïntegreerd in de besturing van de lift, je hebt daar geen aparte pc of andere randapparatuur voor nodig. Een kwestie van de netwerkstekker in het systeem pluggen en de opdracht versturen.’

Dubbele besturing

Ook bij de implementatie ondersteunt Hänel klanten, bijvoorbeeld door het uploaden van bestaande data, zoals artikelnummers, in het besturingssysteem van de lift. ‘Dat doen we van tevoren, hiervoor stellen we demo-besturingen ter beschikking’, aldus Atzema. ‘De lift is al getest voor de klant ermee aan de slag gaat. Echt plug & play dus.’

Daarnaast heeft de Multi-Space een redundant besturingssysteem. Atzema: ‘Als er een print op de besturingsplaat kapotgaat of een sensor of benaderingsschakelaar defect is, kun je dankzij die dubbele uitvoering van de besturing toch je containers veilig naar beneden halen. Praktisch als de lift wat ouder is, of wanneer de monteur van verder weg moet komen: het proces wordt niet verstoord en dus is je uptime hoger.’

Historie inzichtelijk

Vlemmings toont zich tevreden over de ondersteuning (‘die is van begin tot eind heel goed verlopen’) en ook over de extra traceability-module die Lavans heeft aangeschaft. ‘Normaal gesproken moet je er maar op vertrouwen dat alles goed gaat in de magazijnkast. Maar dankzij die module kunnen we nu van elke mat de hele historie volgen: of de mat uit de kast is gehaald tot wanneer deze bij de klant is neergelegd. Tot op de seconde nauwkeurig is te zien wat erin en eruit gaat.’ Via een module voor artikel- en locatiebeheer kunnen de operators bovendien op de terminal bij de lift indien gewenst een product verschuiven van de ene naar de andere categorie; ook hier is geen pc voor nodig.

Vlemmings en Atzema kijken allebei tevreden terug op het project. Atzema: ‘We hebben de montage in twee fasen doorgevoerd, om de drukte bij de klant en onszelf te nivelleren. En de goede voorbereiding heeft eveneens zijn vruchten afgeworpen.’ Vlemmings sluit zich hierbij aan: ‘De montage is vlot en soepel verlopen en de eerste ervaringen met de Multi-Space zijn goed. Rest nog de koppeling met ons ERP-systeem, dan is het helemaal optimaal.’