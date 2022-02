De Duits-Nederlandse handel bereikte in 2021 206 miljard euro – een recordbedrag. Nederland is daarmee voor de vijfde keer op rij Duitslands op een na belangrijkste handelspartner, na China en voor de VS. De grootste groei is te zien in de energie, chemie en technologie, maar ook in alle andere warengroepen groeide de handel, ondanks de problemen met leveringsketens en de pandemie. Aldus data van Destatis en de DNHK. Het handelsrecord werd al verwacht, maar nu is het officieel: De Duits-Nederlandse handel steeg in 2021 voorbij het record uit 2019, toen de binationale handel 190 miljard bedroeg. De stijging ten opzichte van het vorig jaar is 20%.

Handel Duitsland met China en VS minder snel

Met dit handelsvolume staat Nederland al vijf jaar stevig op de tweede plek als Duitslands belangrijkste handelspartner wereldwijd. Op nummer één staat China, daarmee steeg de Duitse handel met ongeveer 15% en bedraagt 245 miljard euro. De VS staan op nummer drie met ongeveer 194 miljard euro (+13%). Frankrijk staat op de vierde plaats met zo’n 164 miljard euro (+12%). Ook de saldi met Polen (+19%, 146 miljard euro) en Italië (+23%, 140 miljard euro) zijn toegenomen. De handelsbetrekkingen met Groot-Brittannië koelden daarentegen aanzienlijk af. De gevolgen van de Brexit worden hier duidelijk: Terwijl het handelsvolume met Duitsland en het VK in 2020 nog ongeveer 171 miljard euro bedroeg, daalde dit in 2021 met bijna vijf procent.

“In Europa is Nederland Duitslands belangrijkste handelspartner. Beide landen profiteren van hun stabiele economieën, zelfs tijdens de pandemie en ondanks problemen met de toeleveringsketens,” aldus Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag.

Sterkste groei in energie-, chemie- en technologiesector

In alle warengroepen is groei te zien. De drie sectoren die echter ver boven de rest uitsteken zijn energie, chemie en technologie. Met elk ongeveer 38 miljard euro aan in- en uitvoer domineren ze de handelsbetrekkingen tussen de twee landen.

Bij de chemische producten zijn in- en uitvoer tussen Duitsland en Nederland vrijwel in evenwicht. Dit komt voornamelijk door de sterke rol van de Verbund-Standorte. “De chemische industrie is voor beide landen een sleutelsector. Om toekomstige investeringen veilig te stellen, moet het vestigingsklimaat concurrerend blijven,” stelt Gülker voor.

Als het echter gaat om energie, exporteert Nederland naar Duitsland met meer dan 100 procent dan dat er vanuit Duitsland wordt uitgevoerd. Omgekeerd levert Duitsland met dezelfde factor meer technische producten aan Nederland dan het importeert.

Digitalisering en energie beloven verdere groei

Zoals hierboven genoemd, groeide de handel in de energie- en technologiesector in 2021 bijzonder sterk. Afgelopen jaar leverde Nederland voor ongeveer 28 miljard euro aan energieproducten. Omgekeerd leverde Duitsland aan Nederland voor zo’n 28 miljard euro aan technologische producten als machines, uitrusting en voertuigen. Beide sectoren laten zien dat ook in de toekomst nog volop binationale groeimogelijkheden zijn.

De digitalisering biedt daarbij kansen voor intensivering en het samenbrengen van bedrijven en branches. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen kunnen Duitsland en Nederland profiteren van de groei-impulsen binnen Europa. Volgens Gülker moeten de twee nieuwe regeringen echter intensief samenwerken: “Zeker op het gebied van klimaatbeleid en technologie, daar ligt nog veel potentieel en is bovendien noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen”.

Al met al is de DNHK-directeur positief over de toekomst van de Duits-Nederlandse handelsbetrekkingen. “Als de toeleveringsketens zich blijven herstellen, verwachten we ook in 2022 een mooie groei.”