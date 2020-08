Het kan altijd beter. Zo vinden ze ook bij Habraken, dat vanuit Kaatsheuvel industriële naaimachines importeert, aanpast en levert. Na stabiele jaren is het nu tijd voor groei; crisis of niet. En is het mede aan Berry van Gool, voormalig directeur van betaald-voetbalclub Willem II, om die nieuwe koers vorm te geven. Rustig maar gestaag, zonder zich te haasten. ‘Groeien is iedere dag iets beter worden.’

Habraken gaat voor groei, op elk vlak

Een gesprek met groei als centraal thema. Maar dan wél groei in algemene zin, benadrukt Berry van Gool. Want alleen omzet, daar gaat het niet om. Nee, productontwikkeling doet net zo goed mee. Net als de interne organisatie. En, wat hem betreft het belangrijkst: personeel. ‘De eigen mensen, daar begint het mee. Denk aan training en opleiding. Maar ook aan collegialiteit en bevlogenheid. Zit het in de basis goed, dan volgt de rest.’

Opmerkelijke switch

Van Gool is managing director bij Habraken, dat industriële naaimachines importeert, aanpast en levert. Het bedrijf telt 25 medewerkers en heeft naast de hoofdlocatie in Kaatsheuvel nog een kleinere vestiging in België. Zelf werkt Van Gool sinds september 2019 bij Habraken, na een opmerkelijke switch vanuit het betaald voetbal (zie kader). Zijn voornaamste reden om hier aan de slag te gaan? ‘Het perspectief; dat ziet er heel goed uit. De industriële naaimachine is zó toekomstbestendig, die verdwijnt nooit.’

Van Gools woorden zorgen voor instemming bij collega John de Rooij, manager research & development bij Habraken. Dat hij deelneemt aan het gesprek is niet zomaar: r&d is het visitekaartje van Habraken, vertelt De Rooij. ‘De naaimachine bestaat al ruim 150 jaar, het is een van de eerste machines die zijn geautomatiseerd. Het product ontwikkelt zich nog altijd door en daar voegen wij onze kennis aan toe. Het heeft ons gebracht tot waar we nu staan.’

Zichtbaarder worden

Het ging dan ook zeker niet slecht met Habraken, vertelt Van Gool, toen hij er begin 2019 voor het eerst mee kennismaakte. Het familiebedrijf draaide al jaren stabiel, met een gemiddelde jaaromzet van zo’n tien miljoen euro. Toch zorgde drukte er ook voor dat belangrijke vragen onbeantwoord bleven. Want deden de medewerkers van Habraken nog wel waar ze écht goed in zijn? Wat ze leuk vinden? En een omzet van tien miljoen euro is mooi, maar zou het op een andere manier niet nóg beter kunnen?

‘De industriële naaimachine is zó toekomstbestendig, die verdwijnt nooit’

Van Gool meent van wel. Denk bijvoorbeeld aan automatisering: met een andere wijze van samenwerking in het recent aangeschafte Office 360-pakket kan die volgens hem een hoge vlucht nemen. Ruimte voor verbetering is er ook op het vlak van digitalisering, door onder meer afscheid te gaan nemen van papieren werkbonnen. En, hoe mooi ‘warme’ acquisitie ook is, Habraken mag zichtbaarder worden. Tel Van Gools plannen met Habraken bij elkaar op en zijn aanpak is breed, zónder zaken te overhaasten. ‘Groeien is iedere dag iets beter worden.’

Hip? Dat hoeft niet

Voor wat betreft het beeld van Habraken: hip hoeft het niet te worden, zo vindt De Rooij. ‘Maar uitdagend, dat is onze wereld wel degelijk. Onze machines dragen bij aan veel eindproducten, van de bekleding van autostoelen en meubels tot en met lederwaren, zeilen en zonwering. En waar veel mensen niet bij stilstaan: onze verbindingen zorgen met duurzame materialen voor een milieuvriendelijke techniek.’

Zelf ging De Rooij zo’n twintig jaar geleden aan de slag bij Habraken, toen nog om het bedrijf te helpen bij systemen voor kwaliteitsbewaking. Barcodelezers, informatieverwerking, controle via zelf geschreven software: het zijn toepassingen waarmee Habraken zich inmiddels onderscheidt. Het bedrijf importeert en levert naaimachines van merken zoals Dürkopp Adler en Pfaff en modificeert die op aanvraag onder de eigen merknaam HM. Dat laatste gebeurt deels met maatdelen van lokale toeleveranciers.

Met het brede portfolio en de opgedane kennis is Habraken inmiddels een kennispartner voor de klant, vertelt De Rooij. ‘We leveren veel aan de automotive. Juist daar liggen de eisen hoog. En juist daar lopen ze voorop met ontwikkelingen zoals big data. Onze machines gaan daarin mee, als onderdeel van een breder productieproces.’

Vraag naar mondkapjes

Zoals bijna elk bedrijf in de maakindustrie ondervindt ook Habraken de impact van de coronacrisis. De vraag naar mondkapjes en beschermende kleding bereikte ook Kaatsheuvel, wat resulteerde in de levering van machines voor de productie van mondkapjes in de Benelux. Ook bood Habraken operators ondersteuning via webinars. De Rooij gaf die online bijeenkomsten de afgelopen tijd voor het eerst en kijkt er met genoegen op terug. ‘We gaan graag langs bij klanten, waar ook ter wereld, maar helpen net zo graag mee om het vliegverkeer te beperken.’

Al met al is Habraken de afgelopen tijd goed doorgekomen, vertelt Van Gool. Het totaal aantal aanvragen liep weliswaar terug, al zijn de eerste machines alweer verscheept naar in dit geval Marokko. En bovendien, waar de groei in omzet achterbleef, daar was meer ruimte voor groei met r&d. Want nogmaals, benadrukt Van Gool: groei zit ’m niet in dat ene cijfer. Zeker niet voor een familiebedrijf als Habraken, dat geen druk kent van aandeelhouders. Verdeel in plaats daarvan groei over subonderdelen. ‘Daardoor houd je voor jezelf de ruimte. Investeer, zoals in ons geval in r&d. En doe dat juist nu; je profiteert er later ongetwijfeld van. ’

Van voetbal naar naaimachines

Da’s niets voor mij, dacht Berry van Gool, toen hij begin 2019 via-via in contact kwam met Habraken. Hij was jarenlang actief in het bankwezen, gevolgd door ruim vijf jaar algemeen directeur van betaald-voetbalclub Willem II in Tilburg. En dan nu industriële naaimachines? Toch bleek er een match met het bedrijf dat Wim Habraken ruim veertig jaar geleden oprichtte. Zo breed als de wereld van Habraken is, zo veelzijdig is volgens Van Gool ook zijn opdracht. ‘Mijn ervaring zit ’m in marketing en commercie, in financiën en personeelsbeleid. Met dat alles kunnen we hier bij Habraken nog veel doen.’