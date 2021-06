Stadsboerderij Almere heeft de allereerste elektrisch aangedreven tractor met een waterstof range-extender gekocht. De EOX-175 van H2Trac is uniek in de wereld en heeft allerlei bijzondere eigenschappen zoals een variabele spoorbreedte, GPS sturing en vierwiel aandrijving.

Efficiëntere en schonere krachtbron

Voor agrariërs biedt een elektrische tractor veel voordelen, zeker als waterstof de energiebron is. Geen CO2 uitstoot, geen stikstof, een veel efficiëntere en krachtigere aandrijflijn met minder slijtage en minder onderhoud. De EOX-175 is de eerste elektrische tractor met een waterstof stack als energiebron.

Uniek ontwerp

De EOX 175 is ook echt ontworpen als elektrisch aangedreven tractor, het is een eigen concept van H2Trac, ontwikkeld met 7 Nederlandse akkerbouwers, met als achterliggende gedachte dat landbouw schoner en beter kan als je respect voor de bodem hebt.

Door het gebruik van GPS en vaste rijpaden wordt de trekkracht beter over de bodem verdeeld en wordt de bodem minder verdicht en blijft dus gezonder. Dit noemen we Controlled Traffic Farming.

Vier sturende wielen maken de EOX enorm wendbaar. Met eigen ontwikkelde software en GPS sturing is master-slave besturing mogelijk en uiteindelijk ook autonoom rijden.

Stadsboerderij Almere launching customer

Stadsboerderij Almere is een groot en modern biodynamisch bedrijf met koeien, akkerbouw en groenteteelt. De graasgebieden en de akkers liggen verspreid in en rond Almere. Eigenaren Tom Saat en Tineke van den Berg beheren op milieuvriendelijke wijze de groene ruimte van Almere en verzorgen activiteiten op het gebied van educatie, zorg en onderzoek over de waarde van de aarde. De EOX 175 op waterstof is dan ook het ideale gereedschap voor de duurzame Stadsboerderij.

Stadsboer Tom Saat:

“Een waterstof aangedreven tractor past precies in de plannen die wij hebben met onze stadsboerderij. Wij willen zelfvoorzienend zijn. Ons bedrijf is een kringloopbedrijf. Zo schoon en zuiver als mogelijk. Een grote systeemfout is het dieselverbruik. Waterstof staat al jaren op onze verlanglijst, maar niemand kon het realiseren. Wij zijn dan ook blij dat we de eerste in Nederland zijn met deze innovatieve waterstof tractor.”

Paul van Ham, CTO H2Trac

“We zijn trots op deze mijlpaal. Waterstof heeft absoluut een toekomst als energiebron voor tractoren. Agrariërs zullen zelf waterstof gaan opwekken met de stroom uit hun zonnepanelen of hun windmolens. Dan is de cirkel rond, compleet energieneutraal je land bewerken.

Wij bieden met de EOX een krachtig, schoon en multifunctioneel werktuig voor ondernemers met landbouw & klimaat ambities. Daarnaast is ons EOX platform ook geschikt voor toepassingen in de infra en wegenbouw. Zonder CO2 en NOx uitstoot biedt dat nieuwe kansen voor het sneller weer oppakken van bouwactiviteiten”.



H2Trac is een jong bedrijf opgericht door de broers Paul en Peter-Jan van Ham.

Hun overtuiging is dat voor boeren de grond hun beste vriend is.

‍Daarom helpen zij boeren met innovatieve manieren de bodem gezond te houden en tegelijkertijd hun opbrengsten te maximaliseren. Door machines te ontwikkelen die Controlled Traffic Farming mogelijk maken en die op elektriciteit werken. Elektriciteit die gemaakt wordt met een diesel of een waterstof range extender.

Niet zomaar een tractor dus, maar een veelzijdige elektrische aandrijflijn met uitstekende tractie, super zicht, verstelbare spoorbreedte, ultra kort draaien, zeer zuinig en met GPS 2 cm precisiesturing. We noemen dat de EOX -175, en die geeft je tot 20% hogere opbrengst met lagere input en, even belangrijk, een gezondere bodem. Gewoon door de grond het werk te laten doen.

Daarnaast is de EOX op waterstof de ideale werktuigdrager voor de bouw en infra. Zonder CO2 en stikstofuitstoot kan de bouw weer volledig van slot af.