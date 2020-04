Grolsch zet stappen op weg naar zero-waste brouwerij

Bierbrouwer Grolsch hergebruikt maar liefst 99,8% van haar brouwerij afval. Met verschillende projecten rondom verpakkingen, draagtrays en drinkbekers heeft Grolsch in 2019 opnieuw concrete en zichtbare stappen gezet op weg naar een zero-waste brouwerij. Van bierborstel, gist en moutstof tot aan flessen en etiketten, alles wordt hergebruikt. Nagenoeg 100% van de Grolsch verpakkingen voor de Nederlandse markt is recyclebaar. In de hele bedrijfsvoering stimuleert de brouwer recycling en hergebruik van materialen. Dat bespaart grondstoffen én is minder belastend voor het milieu. Deze projecten en resultaten zijn te vinden in het online Jaaroverzicht Duurzaam en Verantwoord Ondernemen 2019, dat de brouwer vandaag publiceert.

Grolsch heeft zich ten doel gesteld om toe te werken naar een ‘zero waste’ brouwerij. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt. Tegelijkertijd heeft de brouwer de ambitie om een volledig CO₂-neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Grolsch verduurzaamt niet alleen de eigen bedrijfsvoering, maar stelt duurzaam en verantwoord ondernemen ook centraal richting leveranciers en samenwerkingspartners. Ook zij worden mede beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties.

Materialen, geld én milieu besparen

Koert van ’t Hof, Corporate Affairs Director bij Koninklijke Grolsch: “Onze brouwerij heeft een hoog percentage hergebruik van afval, maar liefst 99,8%. Dit betekent dat bijna alles wat we in onze brouwerij gebruiken, wordt hergebruikt in de keten. En ook de komende jaren willen we verdere verbeteringen doorvoeren die leiden tot minder afval, minder materiaalverbruik en lagere transportkosten. Extra aandacht besteden we daarbij aan de inzet van plastic. We streven naar minder, beter of geen éénmalig plastic, en zijn dan ook mede ondertekenaars van het Plastic Pact. We zijn goed op weg richting een zero-waste brouwerij, maar die laatste ogenschijnlijk kleine stapjes zal nog de nodige inspanning van ons vragen.”

Meer informatie over de activiteiten van Grolsch op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen in 2019 is te vinden in het Jaaroverzicht.