Groeivertraging: FMI Instrumed richt zich ook op andere markten

Het jaar 2020 was voor FMI Instrumed – net als voor veel bedrijven – geen topjaar. De onderneming in Schiedam, onderdeel van FMI Holding, is gespecialiseerd in het 3D-printen en nabehandelen van titanium implantaten bestemd voor de medische industrie. En die tak van sport lag in het voorjaar nagenoeg stil, vertelt managing director Henk Jansen. ‘Onze implantaten worden onder meer toegepast in rug- en oogoperaties en die werden in die maanden nauwelijks uitgevoerd. We hebben veel klanten in Frankrijk en Groot-Brittannië die een tijdlang volledig gesloten zijn geweest.’

Richtlijn voor zijn

Daar tegenover staat wel dat dit jaar een aantal klantbedrijven de investeringen in het ontwikkelen van nieuwe implantaten naar voren heeft gehaald om die op de markt te kunnen brengen voordat de Medical Devices Regulation eind volgend jaar van kracht wordt. ‘Nu is dat nog een richtlijn, maar als het eenmaal een wet is krijgen de fabrikanten met veel langere certificeringstrajecten te maken. Een aantal wil die voor zijn en dat heeft ons juist weer extra werk opgeleverd.’

3D-printen: ook voor andere markten

Evengoed groeien de 3D-printactiviteiten ook bij FMI Instrumed langzamer dan eerder verwacht, aldus Jansen. Daarom worden de eerste stappen gezet om de additive manufacturing-competenties ook voor andere markten dan de medische wereld in te gaan zetten. Daarvoor wordt ook de joint venture benut die de holding per oktober van dit jaar is aangegaan met de ImProvia Group. ‘We gaan met een roadshow – vooralsnog digitaal – langs de FMI-vestigingen in Best en Drachten om de engineers daar, werkzaam voor diverse industriële sectoren, in masterclasses vertrouwd te maken met de mogelijkheden van 3D-metaalprinten. En ook de mensen van ImProvia willen we de voordelen ervan laten zien. Bijvoorbeeld die van het ImProvia-bedrijf ExRobotics dat robots voor veeleisende omgevingen ontwikkelt en bouwt; delen van die robot zijn wellicht heel goed te 3D-printen.’ Voorts wil FMI Instrumed het 3D-printen van kunststof als technologie gaan aanbieden door daarvoor de samenwerking aan te gaan met partners.