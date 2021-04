Groeistrategie GS Metaal past D.M.I. goed

D.M.I. te Denekamp is overgenomen door GS Metaal te Vriezenveen. D.M.I. bewerkt al vele jaren staal, RVS, koper en andere metalen tot halffabricaten of eindproducten. Zij leveren maatwerk aan o.a. architecten, bouwkundigen, overheden en het bedrijfsleven. Het bedrijf beschikt onder meer over een eigen poedercoat-installatie, een volautomatische lasersnijmachine en CNC kantbanken. D.M.I. heeft klanten als grote automerken, Ziggo Dome, luchthaven Schiphol, gemeentes en bibliotheken en ook bedrijven actief op sanitair gebied.

Peter Jansen is al sinds 1999 eigenaar en entrepreneur van D.M.I. Daar hij inmiddels op een leeftijd kwam dat de continuïteit van de onderneming en haar werkgelegenheid gebaat was bij een goede opvolger is hij eind 2018 in contact getreden met Wim Heemstra van Rating Finance Consultants. In overleg met hem is een verkoopplan opgesteld en een marktonderzoek gedaan. Al snel kwam men bij GS Metaal uit Vriezenveen terecht van de eigenaren Jan van de Maat en Arnold Hofmeijer.

Betrokken blijven

Beide bedrijven vullen elkaar goed aan en de eigenaren van GS hadden een groeistrategie waarin D.M.I. prima zou passen. De gesprekken en onderhandelingen verliepen constructief en het onderlinge gevoel werd steeds beter. Dat was ook belangrijk omdat GS Metaal graag wilde dat Peter Jansen ook na de overname betrokken zou blijven bij de “groep”. De overname is geformaliseerd per 1 januari. Sindsdien wordt gewerkt aan een (digitale) integratie van D.M.I. in de Maathof holding waartoe naast GS Metaal ook Broeze Nijverdal behoort.