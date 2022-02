Investeerders Borski fonds, ROM Regio Utrecht, Holland Capital, Health Innovations en Oost NL investeren samen €5 miljoen in Prolira BV, de Nederlandse scale up die ziekenhuisafdelingen helpt bij het verbeteren van de patiëntenzorg op het gebied van acuut hersenfalen (acute encephalopathie en delier).

Het actief gebruiken van de informatie over de hersenstatus van de patiënt is essentieel voor het nemen van beter geïnformeerde medische beslissingen en het realiseren van betere patiëntenzorg met betere uitkomsten. Prolira levert ’s werelds eerste objectieve hersentoestandsmonitor (DeltaScan®) aan ziekenhuizen, evenals datagestuurde ondersteuning die de positieve impact van de implementatie van DeltaScan in patiëntenzorgprotocollen kwantificeert. DeltaScan® is een revolutionair medisch apparaat met CE-markering (en in afwachting van FDA-goedkeuring) dat objectief de hersentoestand van patiënten bewaakt, met behulp van baanbrekende EEG-technologie en slimme AI-algoritmen.

“Het monitoren van de hersentoestand van patiënten is net zo belangrijk als het monitoren van andere vitale organen zoals het hart of de longen. Elk jaar lopen maar liefst 20 miljoen ziekenhuispatiënten in Europa en de VS het risico op acuut hersenfalen. Deze grote groep patiënten heeft behoefte aan de zorgverbetering die Prolira biedt”, zegt Annemarie Willems, Chief Business Development/oprichter van Prolira. Met DeltaScan® worden acute encefalopathie en delier bij meer patiënten en eerder opgespoord, waardoor zorgprofessionals tijdig informatie krijgen om hun zorgprocessen te verbeteren. Dit is goed nieuws voor alle belanghebbenden in de gezondheidszorg, aangezien een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis, een grotere capaciteit voor ziekenhuispatiënten en een aanzienlijke kostenreductie op ziekenhuisafdelingsniveau kunnen worden bereikt.

Prolira is ontstaan als een spin-off van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (NL), nu een internationaal en privaat scale up bedrijf in het gezondheidszorgdomein. “In de komende jaren zal het routinematig monitoren van de hersentoestand deel gaan uitmaken van de normale set van vitale parameters. Ons doel is om onze positie verder uit te bouwen door ziekenhuisafdelingen te ondersteunen bij het realiseren van verbeterde zorg voor hun patiënten met acuut hersenfalen. Deze groeikapitaalinvestering maakt een verhoogde acceptatie van ons aanbod mogelijk in belangrijke Europese landen en, na goedkeuring door de FDA, ook een lift off in de VS”, bevestigt Rutger van Merkerk, CEO/oprichter.

“Door de grote markt van monitoring van de hersentoestand aan te boren met een medisch apparaat dat de huidige subjectieve standaard in de markt ruimschoots overtreft, is Prolira klaar om zijn positie als categorieleider verder te versterken. Wij van Borski Fund zijn vastbesloten om Prolira’s groeiplannen te ondersteunen en hen te voorzien van kapitaal, netwerk en expertise in wereldwijde commercialisering. Als lead investor zijn we verheugd ons aan te sluiten bij het capabele team en de ervaren gezondheidsinvesteerders van Prolira”, zegt Bertrand van Leersum, Investment Director bij Borski Fund.

“We zijn er trots op om als nieuwe investeerder in Prolira te participeren. Het bedrijf heeft een zeer robuust en uniek product ontwikkeld, dat al door meer dan 25 ziekenhuisafdelingen in 4 landen wordt gebruikt. Wij zijn ervan overtuigd dat DeltaScan wereldwijd veel patiënten ten goede zal komen, die na acuut hersenfalen sneller en gezonder het ziekenhuis kunnen verlaten.