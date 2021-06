Frencken Mechatronics Europe wil de komend jaren blijven groeien in markten als de semicon, de analytische en de medische markten. ‘Bij de start van ons huisvestingplan hadden we de ambitie om onze omzet ruwweg te verdubbelen in de vijf erop volgende jaren’, formuleert vice president mechatronics Europe Raymond Willems het omzichtig. Om alle extra activiteiten die daarvoor nodig zijn te herbergen, zijn extra vierkante meters nodig, zo werd op basis van een analyse geconcludeerd. ‘We hebben gekeken met welke programma’s we die groei zouden kunnen realiseren. Vervolgens werd duidelijk dat we daarvoor in onze huidige twee gebouwen te weinig ruimte hebben, cleanroom en non cleanroom. Optimalisatie van het vloergebruik zou te weinig soelaas bieden. Dus zijn we gaan kijken of we een nieuw, groter gebouw zouden kunnen neerzetten ter vervanging van een van de twee huidige gebouwen. Bij voorkeur hier op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven, wat natuurlijk wel zo prettig is voor ons personeel. Deze mogelijkheid deed zich voor met een bestaand pand, dat echter niet voldeed aan de huidige eisen en qua oppervlakte. Dus breken we het af en bouwen op dezelfde plek een groter, nieuw gebouw.’

De extra vierkante meters zullen vooral nodig zijn voor de assemblage-activiteiten van Frencken. De system supplier houdt zich ook bezig met engineering en metaalbewerking (machining), maar het zijn met name de samenbouwactiviteiten die extra ruimte vragen, aldus Willems. ‘Wij zullen grotere systemen gaan bouwen, soms ook in grotere series. Voor nieuwe projecten voor nieuwe klanten, maar ook omdat bestaande klanten meer en omvangrijker assemblagewerk bij ons uitbesteden. Dat is de trend. Op onze beurt zullen wij bezien bij welke toeleveranciers hier in de regio of in Azië – waar we eigen vestigingen hebben – we meer samenbouw van eenvoudigere submodules kunnen neerleggen. We zullen ook maatregelen nemen om de vierkante meters zo goed mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door in onze warehouses met hoge stellingen te gaan werken.’ Het nieuwe pand, aan de Dillenburgstraat in Eindhoven, krijgt een footprint van 14.000 vierkante meter. Van de twee huidige panden zal dat aan de Hurksestraat 20, zo’n 10.000 vierkante meter groot, voor nieuwe huurders beschikbaar komen. Inmiddels zijn de sloop- en bouwactiviteiten gestart. Het is de bedoeling dat het nieuwe onderkomen in april volgend jaar betrokken kan worden.