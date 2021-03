Als er één omgeving dynamischer is dan ooit dan is het wel die van de (intra)logistiek. Deze vraagt om vooruit te blijven kijken en de uitdaging aan te gaan in het continu verbeteren van de supply chain en dus ook de intralogistieke systemen. Een uitdaging waar Inther Group helemaal klaar voor is. Want met GRIPP voegt Inther een gerobotiseerde machine aan haar portfolio toe die de volgende uitdaging in de intralogistiek aan kan!

Gantry Robotic Intelligent Piece Picker

GRIPP staat voor Gantry Robotic Intelligent Piece Picker. Een volautomatische, compacte picking technologie, voorzien van een intuïtieve user interface, die tot wel 1200 stuks per uur kan verwerken. De machine is ontwikkeld met als doel de capaciteit van het order pickeren te verhogen zonder de uitbreiding van personele bezetting.

Hoe dit kan?

De GRIPP is in staat om producten afkomstig uit één voorraadbak naar twaalf orderbakken of dozen te verwerken. Dit heeft als grote voordeel dat voorsorteren vermeden kan worden en dat de volgordelijkheid van de voorraad- en orderbakken minder van belang is. Bovendien kan zowel het picken als het wegleggen uit- en naar gecompartimenteerde bakken plaatsvinden.

Daarnaast is de GRIPP uitgerust met een uiterst intelligente en flexibele, op maat te maken ‘gripper’. Deze gripper is voorzien van zelflerende software die, ongeacht de vorm, het te picken product op de juiste manier oppakt. In de software is namelijk een ‘adaptive approach angle’ gebouwd die ervoor zorgt dat de robot het product vanuit de juiste hoek benadert. Hierdoor kan het product precies en met optimale grip worden opgepakt en weggelegd.

Meten is weten

Daarnaast voert de robot, met behulp van AI vision technology, metingen uit. Met diverse geïntegreerde checks, meet de GRIPP het gewicht, de lengte, de breedte en zelfs de hoogte van een product.

Door het meten van het gewicht en de dimensies worden defecte en/of verkeerde producten gesignaleerd. Met deze metingen wordt daarnaast ook de beweging van de gripper bepaald. Hoe lichter het product, hoe sneller de gripper kan bewegen.

Uniek aan de GRIPP is het gebruik van de hoogtemeting van het product met een lichtsensor. Deze sensor detecteert de hoogte van het product zoals het uit de voorraadbak wordt opgetild en bepaalt op basis daarvan een hoogtemaat. Hierdoor weet de gripper hoe een product op een gecontroleerde en efficiënte plek in de orderbak kan worden gelegd. Daardoor wordt schade aan een product door het ongecontroleerd loslaten voorkomen. En dat levert uiteindelijk ook in het customer service en after sales proces (kosten)voordelen op.

Klaar voor GRIPP!

Inther Group is een internationale system integrator die vanuit een software DNA intralogistieke totaaloplossingen uitwerkt, implementeert en onderhoud. Met de ontwikkeling van de GRIPP voegt Inther een volautomatische pick technologie aan haar productportfolio toe. Een machine die als onderdeel van een totaal geïntegreerde systeemoplossing bij kan dragen aan uw intralogistieke uitdaging.