Servitization platform Link magazine: Wat is servitization?

De afgelopen jaren merken we dat ondernemers graag over het onderwerp servitization praten, maar ook dat ze het moeilijk vinden om een actieplan te ontwikkelen om de servitization in de praktijk te brengen. Onze ambitie is om bedrijven bewust te maken van de servitization-uitdagingen, die zowel technisch als organisatorisch van aard zijn. En, nog belangrijker, om ze te helpen deze brede waaier van uitdagingen te overwinnen, door kennis over servitization op te vergaren, te delen en te ontwikkelen.