Go4Logistics wordt implementatiepartner voor Ultimo in België

Het Belgische Go4Logistics breidt per 1 juni haar dienstverlening uit met Ultimo services. Het bedrijf is de eerste implementatiepartner voor Ultimo in België. Go4Logistics ontwikkelt oplossingen voor transport- en logistieke bedrijven. Met Ultimo’s Enterprise Asset Management (EAM) Cloud platform zijn bedrijven in staat effectiever onderhoud uit te voeren en de productiviteit te vergroten. Dankzij dit partnership hebben klanten van Go4Logistics een ‘single point of contact’ voor al hun vraagstukken rond het beheren en plannen van transport én bijbehorend onderhoud.

Partnership zorgt voor verhoogde efficiëntie bij logistieke dienstverleners

Elk transportbedrijf maakt gebruik van een Transport Management Systeem (TMS) voor het beheren en plannen van zijn transporten. Go4Logistics biedt hiervoor het GO4TMS platform aan, dat gebaseerd is op Microsoft Dynamics technologie. Vaak hebben deze bedrijven eigen voertuigen, machines en diverse materialen, en daarmee ook behoefte aan een systeem om al deze assets goed te beheren. Ultimo’s EAM platform helpt deze klanten met dit beheer. De software stelt bedrijven in staat om de prestaties van hun assets en medewerkers te vergroten, de tijd die wordt besteed aan onderhoud te optimaliseren en te voldoen aan de juiste veiligheid- en gezondheidseisen. Integratie van beide systemen zorgt voor een nog hogere efficiëntie: uitval van assets wordt vermeden door het tijdig inplannen van onderhoud.

Beide bedrijven hebben als doel om ervoor te zorgen dat transportbedrijven zo efficiënt mogelijk kunnen werken. De samenwerking tussen Ultimo en Go4Logistics brengt branchekennis en software technologie bij elkaar, waardoor logistieke bedrijven profiteren van een geïntegreerde oplossing. De specialisten van Go4Logistics hebben recent uitvoerige training afgerond en zijn hierdoor zelfstandig in staat om de Ultimo software op een professionele wijze bij klanten te implementeren.

Een snellere route naar een totaaloplossing

Veerle Goossens, CEO bij Go4Logistics over de samenwerking met Ultimo: “Wij hebben Ultimo de afgelopen jaren leren kennen als een zeer servicegericht en professioneel bedrijf. Zij spreken, net als ons, de taal van de klant, en beschikken tevens over de juiste kennis van de logistieke sector. Met dit partnership bieden wij onze klanten een snellere route naar een totaaloplossing, omdat ze nu over één aanspreekpunt beschikken voor zowel Go4TMS als Ultimo software. Door het aanbieden van Ultimo software, kunnen we nog meer waarde toevoegen voor onze klanten. Daarnaast hebben we beide internationale groei-ambities in West-Europa en kunnen we elkaar nieuwe klanten aanbrengen.”

Marcel Leeflang, Head of Channel Sales bij Ultimo, noemt een concreet voorbeeld van een gezamenlijke klant: “De Belgische transport & logistieke dienstverlener Van Moer Logistics maakt al dankbaar gebruik van beide oplossingen. Door de enorme groei bij Van Moer zijn er veel (verschillende) assets die goed beheerd moeten worden. Dankzij de integratie van de systemen van Go4Logistics en Ultimo wordt onderhoud van assets efficiënt uitgevoerd. Dit betekent een grote tijdswinst én een kostenefficiënte aanpak voor Van Moer. Ik ben blij dat wij met Go4Logistics de eerste Belgische implementatiepartner aan ons partner ecosysteem toevoegen. Als dé lokale specialist in de logistieke markt helpen zij ons om klanten efficiënter te laten werken.”