Halfgeleiderproducent GlobalFoundries heeft geen bod van 30 miljard USD ontvangen voor een overname door Intel, zo stelt ceo Tom Caulfield tegenover CNBC. Volgens hem concentreert het Amerikaanse bedrijf zich op het eigenhandig verdubbelen van de productiecapaciteit, terwijl van een overname geen sprake is.

GlobalFoundries (GF) heeft uitbreidingsplannen aangekondigd voor zijn meest geavanceerde productiefaciliteit in het noorden van New York voor de komende jaren. Deze plannen omvatten onmiddellijke investeringen om het wereldwijde tekort aan chips in de bestaande Fab 8-faciliteit aan te pakken, alsmede de bouw van een nieuwe fabriek op dezelfde campus die de capaciteit van de site zal verdubbelen.

De aankondiging werd gedaan terwijl het bedrijf eerder deze week leiders van de overheid en de industrie bijeenbracht om de nationale discussie over het oplossen van de uitdagingen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders in de VS te bevorderen. Tom Caulfield werd vergezeld door U.S. Senate Majority Leader Chuck Schumer, U.S. Secretary of Commerce Gina M. Raimondo, voormalige Pentagon officials, en executives van toonaangevende bedrijven in de toeleveringsketen van halfgeleiders.

150.000 wafers extra per jaar, en 1000 hightech-banen erbij

GF liet weten 1 miljard dollar te investeren om onmiddellijk 150.000 extra wafers per jaar aan de bestaande fabriek toe te voegen om het wereldwijde tekort aan chips te helpen oplossen. Daarna is GF van plan een nieuwe fabriek te bouwen die meer dan 1.000 nieuwe directe hightech-banen zal opleveren en nog eens duizenden indirecte banen, waaronder ‘goedbetaalde’ banen in de bouw voor de regio. In navolging van het succesvolle investeringsmodel van Fab 8 is GF van plan de nieuwe faciliteit te financieren via privaat-publieke partnerschappen met klanten, federale en staatsinvesteringen. Deze nieuwe capaciteit zal voldoen aan de groeiende vraag naar veilige chips met veel mogelijkheden die nodig zijn voor snelgroeiende markten, waaronder de automobielsector, 5G-connectiviteit en het internet der dingen. De faciliteit zal ook de nationale veiligheidseisen voor een veilige toeleveringsketen ondersteunen.

Wereldwijde uitbreiding

Deze investeringen in de uitbreiding van de productievestiging van GF in de VS maken deel uit van de bredere wereldwijde uitbreidingsplannen van het bedrijf, waaronder de onlangs aangekondigde nieuwe fabriek in Singapore, goed voor 450.000 extra wafers door een investering van bijna 4 miljard USD en de geplande investering van 1 miljard dollar voor uitbreiding in Dresden, allemaal om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten wereldwijd.

“Onze uitbreiding en het scheppen van banen in New York vereist een nieuw economisch model, gebaseerd op de gedurfde publiek-private partnerschappen die in Washington worden bepleit door de visionaire leiders senator Schumer en minister Raimondo, en op nauwe samenwerking met onze klanten”, aldus Tom Caulfield. “Onze industrie zal het komende decennium naar verwachting meer groeien dan in de afgelopen 50 jaar en GF doet zijn best om zijn steentje bij te dragen aan de groeiende vraag naar technologische innovatie voor de verbetering van de mensheid. We zijn vereerd dat we mogen samenwerken met regeringsleiders en leiders uit de auto-industrie, experts op het gebied van nationale veiligheid en onze gewaardeerde klanten om de kritische discussies voort te zetten die nodig zijn om een betrouwbare aanvoer van chips van Amerikaanse makelij te creëren ter ondersteuning van de Amerikaanse economie en nationale veiligheid.”

Versterking chip-toeleveringsketens in VS

“Ik heb de strijd geleid om historische federale stimulansen voor de productie van halfgeleiders en O&O vast te stellen ter versterking van de binnenlandse toeleveringsketen van halfgeleiders die van cruciaal belang is voor onze nationale veiligheid en ons wereldwijde concurrentievermogen, waaronder het aanpakken van het chipgebrek dat sectoren in de hele economie treft, allemaal in de hoop ons vandaag tot aankondigingen als deze te brengen,” zei Sen. Schumer. “Als Majority Leader heb ik samen met bedrijven als GlobalFoundries hard gewerkt aan het opstellen en aannemen van de tweepartijdige U.S. Competition and Innovation Act, die voorziet in 52 miljard dollar om de binnenlandse halfgeleiderindustrie uit te breiden en de uitbreiding van Fab 8 door GlobalFoundries en de bouw van een nieuwe fabriek in New York een extra impuls te geven. De aankondiging van vandaag is een win-win-win: een win voor banen in de Capital Region, een win voor GlobalFoundries, en een win voor de Amerikaanse overheid, autofabrikanten en andere kritieke industrieën die dringend chips nodig hebben”.

GF heeft wereldwijd meer dan 15.000 mensen in dienst, waarvan 7.000 in de VS, en bijna 3.000 op het hoofdkantoor in New York. GF heeft de afgelopen tien jaar meer dan 15 miljard dollar geïnvesteerd in haar Fab 8-faciliteit om innovatie te ondersteunen en de productiecapaciteit te vergroten. Als geaccrediteerde leverancier van geavanceerde halfgeleiders aan de Amerikaanse overheid levert GF veilige en betrouwbare halfgeleideroplossingen in Fab 8, die voldoet aan de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Bovendien biedt GF de hoogste industrie-, klanten- en overheidscriteria voor veilige productie, wereldwijd, via haar GF Shield programma.