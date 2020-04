Toen 2020 van start ging, wezen de wereldwijde economische omstandigheden op een eencijferige procentuele omzetgroei in de IC-markt nadat deze in 2019 met 15% was gedaald, op basis van wereldwijde marktgegevens die door IC Insights waren verzameld voor de 2020-editie van The McClean Report-A Complete Analysis and Forecast of the Integrated Circuit Industry (MR20). De wereld veranderde echter abrupt in 1Q20 met de snelle uitbraak van het Covid-19-virus, waardoor bijna alle landen werden stilgelegd en de wereldwijde markten vanaf maart 2020 verlamd raakten.

Zoals blijkt, is de huidige wereldwijde marktverwachting voor IC van $345,8 miljard in 2020 $39,0 miljard lager dan de oorspronkelijke MR20-prognose, die oproept tot een stijging van 8% dit jaar. Een verdere uitsplitsing van de totale IC-markt en een prognose voor elk van de 33 IC-productcategorieën naar markt, eenheden en gemiddelde verkoopprijs tot 2024 wordt gepresenteerd in de April Update.

IC Insights publiceerde zijn update van maart op 12 maart. Deze update bevatte veronderstellingen voor de IC-markt voor 2020, waarbij rekening werd gehouden met de potentiële impact van het coronavirus. Toen de update van maart werd uitgebracht, was de verwachting dat het grootste deel van de impact van Covid-19 op de wereldeconomie en IC-markt afkomstig zou zijn van markt- en productieverstoringen binnen China. De impact van Covid-19 is echter echt getransformeerd tot een wereldwijd probleem, waarbij de VS en Europa nu de “hotspots” van dit zeer besmettelijke en dodelijke virus zijn. De onderstaande gegevens illustreren hoe snel de zaken in de VS in de afgelopen vier weken zijn veranderd.

Zoals blijkt uit figuur 1, vraagt de huidige basisprognose van IC Insights voor de IC-markt in 2020 om een daling van 4%. Bovendien wordt nu verwacht dat het mondiale BBP dit jaar ten minste even sterk zal dalen als de 2,1% die in 2009 werd geregistreerd. Hoe zeldzaam is een daling van het wereldwijde BBP? Vóór 2009, het jaar daarvoor, was het wereldwijde BBP negatief in 1946, 63 jaar geleden!