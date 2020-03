Global Fab Equipment Spending laat langzaam herstel zien door Coronavirus (COVID-19) in 2020 tot US$57,8 miljard

Global fab apparatuur uitgaven belooft te rebound van zijn 2019 neergang en een bescheiden herstel dit jaar te zien voordat een scherpe uptick drijft record investeringen in 2021, SEMI gemeld vandaag in de laatste update van haar World Fab Forecast verslag.

Het rapport laat een langzaam herstel zien in 2020 – 3% jaar-over-jaar (YoY) groei tot US$57,8 miljard – grotendeels als gevolg van een verwachte inzinking van 18% in de eerste helft van 2020 vanaf de tweede helft van 2019. Het beeld zou in de tweede helft van dit jaar moeten opvrolijken als het herstel zich doorzet.

De uitbraak van het heeft de uitgaven voor apparatuur in China in 2020 uitgehold, waardoor het in november 2019 gepubliceerde rapport van de World Fab Forecast naar beneden is bijCoronavirus (COVID-19)gesteld. Ondanks de aanhoudende tegenwind van het virus zullen de Chinese uitgaven voor apparatuur dit jaar met ongeveer 5% YoY toenemen tot meer dan 12 miljard dollar en in 2021 met 22% YoY, oftewel 15 miljard dollar, stijgen. Investeringen van Samsung, SK Hynix, SMIC en YMTC zullen de groei stimuleren.

Onder invloed van de investeringen van TSMC en Micron zal Taiwan in 2020 de topregio zijn met bijna 14 miljard dollar aan investeringen in apparatuur, maar in 2021 zal het land dalen tot de derde plaats met meer dan 13 miljard dollar aan uitgaven, een daling van 5%.

In 2020 zal Korea de tweede plaats innemen op het gebied van de uitgaven voor apparatuur, dankzij de investeringen van Samsung en SK Hynix, met een groei van 31% tot 13 miljard dollar, alvorens in 2021 naar de top te springen met een stijging van 26% tot 17 miljard dollar. Ook Zuidoost-Azië (voornamelijk Singapore) zal een sterke groei laten zien (33% YoY, tot 2,2 miljard US$) in 2020 en 26% in 2021.

Van alle regio’s zal Europa/Mideast de sterkste groei van de uitgaven voor apparatuur laten zien, met een stijging van meer dan 50%, tot 3,7 miljard dollar, in 2020, en die stijging zal in 2021 worden geëvenaard door de investeringen van Intel, STM-micro-elektronica en Infineon.

In Japan zal de groei van de uitgaven voor apparatuur verwaarloosbaar zijn met bijna 2 procent in 2020 en oplopen tot bijna 4 procent in 2021, waarbij de investeringen van Kioxia/Western Digital, Sony en Micron het voortouw zullen nemen.

Met een achterstand zal Amerika in 2020 minder uitgeven dan in 2019, waarbij de investeringen in apparatuur voor fab 24% zullen dalen tot 6,2 miljard dollar, en de neergang zal verlengen met een daling van 4% in 2021.

De laatste update van het World Fab Forecast-rapport, dat eind februari 2020 werd gepubliceerd, heeft betrekking op de driemaandelijkse uitgaven voor bouw en apparatuur van 2019 tot 2021. Het rapport vermeldt 1.339 fabs en lijnen en 111 faciliteiten (inclusief lage waarschijnlijkheid) die naar verwachting in 2020 of later zullen starten met de volumeproductie. De prognose voorziet ook kwartaaltotalen voor capaciteiten, technologieknooppunten, 3D-lagen, producttypes en wafer groottes.

Meer informatie over SEMI fab databases.