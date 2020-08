GKN Automotive benoemt nieuw hoofd van wereldleidende ePowertrain-divisie

GKN Automotive, het toonaangevende wereldwijde technologiebedrijf, heeft Dirk Kesselgruber aangekondigd als de nieuwe President van de ePowertrain divisie.

Kesselgruber zal de taak krijgen om de toch al snel groeiende GKN eDrive-activiteiten een impuls te geven. Hij rapporteert rechtstreeks aan de Chief Executive Officer van GKN Automotive Liam Butterworth, hij was werkzaam bij Schaeffler AG, waar hij President van de Chassis Systems business was. Kesselgruber heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende functies in de wereldwijde automobielindustrie, waaronder functies bij BMW, TRW Automotive en ZF.

Liam Butterworth, CEO van GKN Automotive: “Dirk komt bij GKN Automotive op een cruciaal moment voor ons bedrijf. Onze geavanceerde systemen voor geëlektrificeerde voertuigen, gecombineerd met aanzienlijke investeringen in mensen en technologieën, hebben ons al een leidende positie in de markt gebracht. Maar we zijn van plan om verder te gaan, zowel met onze producten als met het uitbreiden van ons klantenbestand. Dirk heeft de ervaring, de expertise en de leiderschapskwaliteiten om ons daarbij te helpen”.

Dirk Kesselgruber, die op 1 oktober zal toetreden als President, zei ePowertrain: “Het is een grote eer om lid te worden van GKN Automotive, een bedrijf met zo’n indrukwekkend portfolio, echt wereldwijd leiderschap en een 20-jarige geschiedenis van eDrive technologieën. Ik geniet van de mogelijkheid om samen te werken met het leiderschapsteam, onze deskundige ingenieurs en onze wereldwijde klanten om het bedrijf naar de volgende groeifase te helpen.

GKN eDrive systemen voorzien nu meer dan een miljoen geëlektrificeerde voertuigen van stroom. De nieuwste technologieën omvatten een toonaangevende ‘drie in één’ eenheid, die een combinatie is van omvormer, motor en transmissie, waardoor lichtere, kleinere en efficiëntere elektrische aandrijfsystemen mogelijk zijn.

GKN Automotive is een wereldwijd technologiebedrijf. Het is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en leveren van marktleidende aandrijflijnsystemen en geavanceerde ePowertrain technologieën, voor de meeste autobedrijven in de wereld.

GKN Automotive’s marktleidende divisie Driveline is gespecialiseerd in het leveren van een uitgebreide reeks technologieën, die zich uitstrekt van goedkope voertuigen met een hoog volume tot hoogwaardige auto’s met complexe vierwielaandrijving.

De divisie ePowertrain biedt nu technologische oplossingen voor alle geëlektrificeerde voertuigen. Het is een vooruitstrevende pionier op het gebied van deze technologieën, waarbij het eerste eDrive systeem meer dan 20 jaar geleden op een productieauto werd gemonteerd. Het voorziet nu wereldwijd meer dan een miljoen geëlektrificeerde voertuigen van energie.

GKN Automotive is een wereldwijde onderneming met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, die actief is in 21 landen en wereldwijd 27.000 mensen in dienst heeft.