Gimv verwerft een meerderheidsbelang in Applied Micro Electronics (“AME”), een snelgroeiende ontwikkelaar en producent van innovatieve, hoogwaardige en slimme elektronische modules voor internationale OEM-klanten. Met de steun van Gimv zal het huidige managementteam zijn groeiambities verder nastreven. Sinds de oprichting in 1996 heeft AME (Eindhoven Brainport – NL) voortdurend geïnvesteerd in R&D, waardoor het bedrijf diepgaande kennis en expertise ontwikkeld heeft op drie technologiegebieden: power conversion, sensing & actuating en internet of things. Toepassingen zijn stroomconversiesystemen, bewegingsregelaars, veiligheidssystemen en human machine interfaces voor verschillende eindmarkten, waaronder elektrische voertuigen, huishoudelijke apparaten en industriële automatisering. AME heeft momenteel ongeveer 250 medewerkers in dienst – waaronder 80 ingenieurs – en realiseert een omzet van ca. EUR 40 miljoen.

Goed gepositioneerd

Zowel het Smart Industries-team van Gimv als het huidige managementteam geloven sterk in het groeipotentieel van de onderneming op basis van duidelijke onderliggende markttrends, zoals de toenemende elektrificatie van de samenleving, automatisering en de hyperconnectiviteit van apparaten. AME is goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in deze markt, dankzij zijn verticaal geïntegreerd bedrijfsmodel, diepgaande expertise op specifieke technologiegebieden en lange staat van dienst bij het bedienen van blue chip-klanten. Gimv zal het management ondersteunen bij het realiseren van de groeiambities voor AME alsook bij de verdere professionalisering van de organisatie.

Juiste partner

Gerrit van der Beek, CEO van AME, zegt: “Ik ben erg blij met deze stap. Gimv is de juiste partner voor AME om onze groeiambities waar te maken. Ze steunen onze bedrijfsstrategie en filosofie volledig. Met Gimv kunnen we verder investeren in onze technische mogelijkheden en onze industriële faciliteiten. Het wereldwijd uitbreiden van onze activiteiten om onze klanten lokaal te ondersteunen kan nu op onze managementagenda worden gezet. Ik ben ervan overtuigd dat de toetreding van Gimv als onze partner een belangrijke stap voorwaarts is voor AME en ons in staat zal stellen om de ondersteuning en service aan onze gewaardeerde klanten verder te verbeteren.”

Unieke capaciteiten

Boris Wirtz, principal in het Gimv Smart Industries team, voegt eraan toe: “AME sluit perfect aan bij onze Smart Industries-investeringsfocus , omdat het kennisintensieve engineering en softwarecompetenties combineert met zijn sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten voor de ontwikkeling en productie van innovatieve elektronische modules. We zijn erg onder de indruk van de unieke bedrijfscapaciteiten, die worden onderschreven door de langdurige partnerships met internationale OEM’s die op AME vertrouwen voor cruciale onderdelen van hun producten. We kijken ernaar uit om samen te werken met het management om het bedrijf verder te laten groeien, voortbouwend op de sterke positie die AME al heeft.”

Deze nieuwe investering wordt onderdeel van het Smart Industries-platform van Gimv, gericht op bedrijven die B2B-producten en -diensten leveren, op basis van waardecreatie door innovatie en intelligente technologie.

Groot groeipotentieel

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt.

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Gimv heeft een investeringsportefeuille van 1,2 miljard EUR, geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 2,75 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen. Gimv investeert in ‘ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel’ en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities.