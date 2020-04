Gilde Healthcare kondigt vandaag de eerste en definitieve sluiting aan van Gilde Healthcare V, een venture en groeikapitaalfonds met een waarde van €416 miljoen ($450 miljoen). Het nieuwe fonds, dat was overtekend, richt zich op groeikansen in een breed scala van gezondheidssectoren, waaronder digitale gezondheidszorg, medische technologie (medtech) en nieuwe geneesmiddelen zowel in Europa als in Noord-Amerika. Het fonds richt zich met name op zorgondernemingen die betere zorg mogelijk maken tegen betaalbare kosten.

Gilde Healthcare V is in één keer opgehaald en wordt ondersteund door een uitgebalanceerde mix van internationale investeerders, waaronder banken, pensioenfondsen, fund-of-funds, staatsfondsen, stichtingen, family offices, ondernemers en Gilde-partners. Investeerders in fonds V zijn onder meer corporate partner Royal Philips en Rabo Corporate Investments uit Nederland, HANIEL en KfW Capital uit Duitsland, BNP Paribas Fortis Private Equity en Belgian Growth Fund uit België, Danish Growth Fund uit Denemarken en European Investment Fund uit Luxemburg.

Pieter van der Meer, Managing Partner bij Gilde Healthcare, zegt:

“De gezondheidszorg in Europa en de VS verandert snel, gedreven door de behoefte aan meer patiëntgerichte zorg en meer focus op waardegedreven zorg. Met het nieuwe fonds zetten we onze strategie voort om te investeren in venture ondernemingen en scale ups die nieuwe oplossingen bieden om betere zorg mogelijk maken tegen lagere kosten. Een voorbeeld is monitoring op afstand en thuiszorg van patiënten, wat nu relevanter is dan ooit in de strijd tegen COVID-19.”

Recente exits van Gilde Healthcare omvatten de verkoop van diagnostisch platform voor infectieziekten (inclusief COVID-19) STAT-Dx aan Qiagen, de verkoop van Breath Therapeutics (behandeling van afstoting van donorlongen) aan Zambon Pharma en de NASDAQ-notering van Axonics, gericht op de behandeling van incontinentie. Gilde Healthcare heeft ook een sterk trackrecord als vroege investeerder in biotech unicorns zoals Ablynx, Ascendis Pharma en uniQure.

Het team van Gilde Healthcare is een mix van investeerders, sectordeskundigen en ervaren ondernemers. Het trans-Atlantische team ondersteunt de managers van de portefeuillebedrijven actief bij hun internationale groeiambities. Het Gilde Healthcare V-fonds zal gemiddeld €10-40 miljoen investeren per nieuw portefeuillebedrijf.