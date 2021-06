GIDARA Energy kiest voor de Amsterdamse haven om haar biobrandstoffenfabriek Advanced Methanol Amsterdam (AMA), te vestigen. Deze fabriek zet afval dat voorheen niet recyclebaar was om in methanol.

De AMA-installatie gaat jaarlijks ongeveer 87,5 kiloton hernieuwbare methanol produceren. Dit staat gelijk aan het afval van 290.000 huishoudens dat anders zou worden gestort of verbrand. De fabriek gaat naar verwachting open in 2023.

CO2-uitstoot verminderen

Methanol wordt gebruikt voor het mengen van brandstoffen en is een van de meest gebruikte grondstoffen in de chemie. Ook wordt het gezien als duurzame scheeps- en transportbrandstof van de toekomst. De groen geproduceerde methanol van de AMA-fabriek is een duurzaam alternatief voor de methanol geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Het draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en hiermee aan de nationale en Europese doelstellingen om CO2-uitstoot te verminderen. GIDARA Energy gaat voor betere en duurzame brandstoffen, waarbij alle reststromen en energie die vrijkomt weer nieuwe waarde krijgen.

Bewezen technologie

De fabriek gebruikt zogenoemde HTW-technologie om niet-recyclebaar afval om te zetten in waardevolle eindproducten. HTW staat voor ‘High Temperature Winkler Gasification Technology’ en is een doorontwikkeling van een bewezen vergassingstechnologie.

Naast de fabriek komt er ook een testfaciliteit en een kenniscentrum om de technologie verder door te ontwikkelen en ervaring op te doen met verschillende reststromen.

BioPark

De biobrandstoffenfabriek wordt gebouwd op BioPark. Dit is een ontwikkelingslocatie in de Amsterdamse haven voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Om aan de wensen van de klanten te voldoen investeert Port of Amsterdam samen met partners in energie-infrastructuur voor waterstof, stoom, elektriciteit en CO2. Er zijn verschillende terminals in de buurt om mee samen te werken voor op- en overslag en het mengen van grondstoffen. Ook heeft BioPark een diepzeekade van 365 meter lengte. Dit maakt het vestigen op BioPark voor deze circulaire klanten aantrekkelijk.

Voorloper zijn in transitie

Port of Amsterdam wil voorop lopen in de transitie naar een duurzame samenleving. Roon van Maanen, Hoofd Energy & Circulair Industry bij Port of Amsterdam: “Als onderdeel van de energietransitie werken we aan de uitbreiding van duurzame brandstoffen in onze haven. We willen een lagere uitstoot van emissies en zetten vol in op circulaire productie. Port of Amsterdam helpt de bedrijven in haar gebied om hun uitstoot naar nul te reduceren en zet in op een CO2-reductie van 55% in 2030. Het AMA-initiatief slaat een mooie brug tussen afvalverwerking en de hernieuwbare brandstoffen branche. We zijn er trots op dat GIDARA Energy voor de Amsterdamse haven kiest en daarmee een bijdrage levert aan onze duurzaamheidsambities.’’ Bron GIDARA Energy en port of Amsterdam