Gezondere kalveren dankzij slimme voerrobot van Sieplo

Met een nieuwe intelligente voerrobot voor de voeding van kalveren gaat Sieplo verspilling van veevoer tegen en levert zij een belangrijke bijdrage aan betere diergezondheid, het terugdringen van CO2-uitstoot en antibioticagebruik. Daarnaast biedt het de veehouder de mogelijkheid het rendement van het bedrijf te verbeteren. Het bedrijf uit Lunteren wil de uitrol van de robot grootschalig aanpakken. Oost NL verstrekt een financiering aan het bedrijf om dit te realiseren.

Sieplo ontwikkelt, produceert en verkoopt voersystemen voor de veehouderij in Europa. Vanaf 2012 is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een voerrobot voor kalveren. “Met deze voerrobot pakken we meerdere actuele thema’s in de veehouderij aan. Door exact te monitoren wat de behoefte van het individuele dier is kunnen we precies genoeg voer afgeven. De machine voert de dieren meerdere keren per dag, in plaats van alles in een keer”, vertelt Jan Siebelink , directeur van Sieplo. “Daarmee gaat er minder voer verloren en kan de veehouder beter sturen.” Dat heeft indirect een positief gevolg: De productie van veevoer heeft een grote impact op het milieu, wanneer er minder voer verloren gaat hoeft er minder te worden geproduceerd.

Besparing antibiotica en milieu

Een ander groot voordeel is dat er door gezondere dieren minder antibiotica nodig is. “Antibioticaresistentie is een groot probleem. Zowel bij mensen als bij dieren. Onze robot voorziet in een deel van de oplossing doordat dieren gezonder blijven. Ze krijgen een perfect rantsoen afgestemd op de behoefte, en het wordt vaak per dag in kleine porties verstrekt. Hierdoor is het voer altijd vers”, legt Siebelink uit. Deze voordelen zijn daarnaast ook financieel interessant voor veehouders, legt Siebelink uit: “Er wordt efficiënter omgesprongen met dure grondstoffen. Daarnaast is de voerrobot extreem zuinig en volledig elektrisch. Hierdoor wordt in veel gevallen een forse besparing gerealiseerd op brandstofkosten en vermindering van uitstoot. En het levert een forse tijdwinst op. Ook kan er bij nieuwbouw op bouwkosten fors bespaard worden. Dat maakt onze machine tot een interessante investering voor boerenbedrijven.”

Duurzame groei

Afnemers van de machine zijn dan ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de machine. Een deel van de financiering komt nu van Oost NL om door te kunnen groeien. Carl Heijne, investment manager bij Oost NL legt uit waarom: “Met deze robot sluit Sieplo aan bij een behoefte uit de markt en de maatschappij: meer oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Sieplo doet dat met innovatie. Wij zijn er bij uitstek voor ondernemers die op een innovatieve manier maatschappelijke uitdagingen aangaan en daar tegelijkertijd een sterke business case bij hebben.”

Investering