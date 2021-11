Philippe Piatkiewitz ontwikkelde met zijn bedrijf Vectioneer een cloudgebaseerd platform voor de laagdrempelige besturing van complexe systemen. Hij durft groot te denken. ‘Wij willen de nieuwe Bosch of Siemens worden.’ Nu gaat hij zijn besturingsplatform opschalen naar duizenden gebruikers en daarvoor zoekt hij investeerders.

Piatkiewitz startte in 2010 met Vectioneer, dat nu zes medewerkers telt en in Maastricht is gevestigd. Onder de noemer human-centered engineering ging de start-up projecten voor industriële automatisering uitvoeren, gericht op een nauwe, veilige samenwerking tussen mens en machine zoals een robot. Al merkte Piatkiewitz dat de beschikbare industriële besturingen, voornamelijk van Duitse makelij, nog veel misten op het gebied van Industrie 4.0. Systemen bleken lastig aan elkaar te knopen, data-uitwisseling op hoge snelheid was haast niet mogelijk. ‘Dus zijn we het zelf gaan proberen. We hebben gekeken naar de wereld van het online gamen, waar honderden mensen in één game spelen en daarbij weinig latency (vertraging in de communicatie, red.) ondervinden. En naar Facebook, dat miljoenen mensen tegelijk laat communiceren. Stel je voor dat dat met industriële systemen ook zou kunnen. We ontwikkelden een platform voor real-time industriële besturing. Richting de machines hebben we voor de communicatiebus een standaard gekozen, EtherCAT. Richting de operators hebben we iets nieuws ontwikkeld en in combinatie met die bus noemen we dat Motorcortex.’

Het gaat om een real-time motion control-systeem dat zorgt voor de complexe low-level bewegingstaken in machines, analoog aan de manier waarop de menselijke hersenen ‘onbewust’ de bewegingen van het lichaam aansturen. ‘De operator hoeft er niet over na te denken, maar kan zich concentreren op taken op een hoger niveau.’ Vectioneer heeft met deze nieuwe besturing al projecten uitgevoerd, in de VS, Zuidoost-Azië en ook Nederland (zoals voor Priva; lees het artikel vanaf pagina 83 in deze Link), vooral voor robotica-toepassingen. ‘Met bestaande industriële robots, waarvan de besturing vaak gesloten is, is het lastig samenwerken. Daarom mikken we vooral op beginnende robotbouwers, zoals Priva.’

Onlangs lanceerde Vectioneer een cloudgebaseerde uitvoering van zijn besturingsplatform. ‘Hiermee lopen we voor op de grote Duitse jongens. We zijn gaan nadenken als een soort Google. De machinebesturing moet op elk moment bij alle data kunnen. Maar je kunt die data ook gebruiken om het betreffende productieproces verder te optimaliseren. We gebruiken voor de besturing de webbrowser en elke gebruiker krijgt daarin een eigen interface gepresenteerd. We stoppen er intelligentie in en denken daarbij vanuit de mens. De bediening hebben we zo ingericht dat een mkb’er die een robot heeft gekocht, geen dure experts nodig heeft om ’m te herprogrammeren bij het wisselen van product. Online kan de gebruiker eenvoudig zelf z’n interface aanpassen. Daarmee wordt onze besturing laagdrempelig.’

Van oorsprong is Vectioneer een projectenbedrijf. ‘Maar toen we zagen dat we het product dat we nodig hadden niet konden kopen, zijn we het zelf gaan ontwikkelen. Daar hebben we tot nu toe twee miljoen euro in geïnvesteerd en we hebben daar ook al klanten voor gevonden. Nu zijn we klaar om op te schalen. Daarvoor gaan we nu investeren in marketing, sales en customer support; we hebben de komende twee jaar ongeveer anderhalf miljoen euro nodig. We zoeken een partner die ons behalve met financiering ook kan helpen met kennis over het opschalen van een online platform.’