Geurtsen vergroot snelheid en flexibiliteit met overname Gemini

Geurtsen Groep geeft verder vorm aan haar buy-and-build strategie door de overname van machineproducent Gemini Techniek uit Haaksbergen. Met deze overname ontstaat een nog sterkere groep die regionaal, nationaal én internationaal klanten flexibel en professioneel kan bedienen, aldus persinformatie van de overnamespecialist Marktlink Fusies & Overnames die Gemini tijdens deze transactie begeleidde.

Gemini Techniek is een wereldwijd opererende machineproducent op het gebied van vloeistofhandling met meer dan 35 jaar ervaring. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en op maat produceren van vul-, doseer- en reinigingsmachines. Gemini heeft daarnaast verschillende gestandaardiseerde machines ontworpen. Vooral in de verf- en lakinstallaties is het bedrijf een veelgevraagd expert. Tevens verzorgt Gemini techniek installatie, onderhoud en service van de machines. Akzo Nobel, BASF en Hempel behoren onder andere tot de klanten.

Machinefabriek Geurtsen is in 1926 opgericht in Deventer als haardensmederij annex constructiewerkplaats. Het groeide door de jaren heen uit tot een moderne machinefabriek. De Geurtsen Groep is ontstaan door het doen van meerdere overnames, waaronder machinefabriek Westerhof uit Denekamp in 2016 en Servicegroep BST uit Hengelo in 2017. De Groep rekent uiteenlopende bedrijven als Ben & Jerry’s, Stegeman en Nouryon tot haar klantenkring.

Totaalpakket

Met de toevoeging van Gemini Techniek aan de Geurtsen Groep is er in Oost-Nederland een organisatie ontstaan met veel expertise, moderne faciliteiten en een uitgebreide personele capaciteit van meer dan 200 man. Door de intensieve samenwerking kunnen de zusterbedrijven samen nog beter inspringen op de ontwikkelingen in de markt en kan een totaalpakket worden geleverd aan haar klanten. De toegenomen flexibiliteit van de bedrijven is een belangrijk voordeel in de markt, aldus Patrick Geurtsen, directeur van de Geurtsen Groep: “De eisen die aan onze organisatie worden gesteld zijn strenger, terwijl de vraag naar snelheid en flexibiliteit aanzienlijk is toegenomen. We hebben niet alleen een groter team aan snel inzetbare technische specialisten, maar ook een grotere productiecapaciteit. Zo kunnen we flexibeler plannen, efficiënter produceren en sneller leveren.”

Doorgroeien

Jeffrey Scholtens is overnamespecialist bij Marktlink en begeleidde namens Gemini de onderhandelingen tijdens het overnametraject. “Gemini Techniek is een organisatie met een unieke productlijn. In de zoektocht naar een juiste strategische partner bleek de Geurtsen Groep al snel de juiste partij. Door de aansluiting bij de Geurtsen Groep kan Gemini Techniek hun secundaire processen onderbrengen bij de groep en zo de volle focus houden op haar unieke product en de verdere groei van de organisatie.”

Han Nijland, een van de eigenaren van Gemini Techniek: “We hebben met Geurtsen Groep een goede match gevonden. Door deze samenwerking kan Gemini Techniek verder professionaliseren en doorgroeien in een volgende fase. Alle bedrijven in de groep profiteren van de synergievoordelen. We hebben alle vertrouwen in deze mooie stap.”