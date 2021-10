Ben Nieuwe Weme windt er geen doekjes om: hoewel hij de NieuweWeme Groep in ruim dertig jaar naar een omzet van 30 miljoen euro heeft gestuwd, moest voor een versnelling naar 100 miljoen iemand anders aan het roer. Deze zomer nam klant Koolen Industries het Oldenzaalse bedrijf over. En leverde Koolen met Gerben Hilboldt meteen de ideale opvolger van Nieuwe Weme. ‘Hij kan dit bedrijf naar de volgende fase brengen.’

‘De productie hier zal professioneler moeten. Leaner, duurzamer en meer just in time.’

‘De kracht van dit bedrijf zit ’m in de sterk modulaire manier van engineeren.’

‘Wij zijn er hier op ingesteld dat de opdrachtenbasis in omvang voortdurend varieert.’

‘We zullen zeker investeren in automatisering.’

‘De schaalvergroting kan ook betekenen dat we meer een beroep gaan doen op toeleveranciers.’

Hoge target vereist dat veel niet bij het oude blijft

‘Ik wil met de NieuweWeme Groep het maakbedrijf van Koolen Industries worden en ik wil dat jij het gaat leiden… Koffie?’ Ongeveer in die bewoordingen maakte Ben Nieuwe Weme, vlak na Pasen in 2020, zijn bedoeling van het gesprek meteen duidelijk aan Gerben Hilboldt. Die had zijn jas nog aan. Eenmaal om tafel voegde Nieuwe Weme eraan toe dat de overdracht binnen een jaar moest plaatsvinden. Dat werden zestien maanden: per 1 juli wordt de NieuweWeme Groep geleid door Hilboldt en zit Nieuwe Weme de komende anderhalf jaar in een nieuwe, adviserende rol om de wisseling van de wacht soepel te laten verlopen.

Man voor de groeiversnelling

Het interview met beiden vindt plaats in de directiekamer waar nu Hilboldt zetelt. Zelf is Nieuwe Weme net terug van vakantie en binnen het pand ‘nog op zoek naar een nieuwe stek’. De twee kenden elkaar van projecten die NieuweWeme had uitgevoerd voor verschillende bedrijven van Koolen Industries, de investeringsmaatschappij waar Hilboldt is begonnen als cto.

‘Ik ben in die 32 jaar doorgegroeid naar mijn eigen onvermogen’

Vanwaar de zekerheid bij Nieuwe Weme over Hilboldt? ‘Gerben’, zo steekt Nieuwe Weme van wal, ‘is technisch goed onderlegd, een strak denker, een goede manager met visie. Een ondernemer ook: hij heeft een eigen bedrijf gehad (Logena, tegenwoordig onderdeel van Sioux Technologies, red.), succesvol in de automotive, een sector die zeer hoge eisen stelt. Ik heb NieuweWeme vanaf de start, in 1989, vanuit de garage opgebouwd tot een onderneming met een omzet van 30 miljoen euro. Het klinkt misschien vreemd om dat van jezelf te zeggen, maar ik ben in die 32 jaar doorgegroeid naar mijn eigen onvermogen. Ik ben niet de man om dit bedrijf naar een volgende fase te brengen. Gerben wel. Hij gaat voor die groeiversnelling zorgen, naar een omzet van 100 miljoen binnen vijf jaar.’

Strakker en leaner

Zeer hoge verwachtingen dus, maar Hilboldt is duidelijk niet het type om daar nerveus van te worden. ‘Fijn om te horen’, zo reageert hij. Zo’n hoge target geeft hem ruimte om te ondernemen. En vereist bovendien – per definitie – dat veel zaken niet bij het oude kunnen blijven. En dan komen Hilboldts ervaringen in die strak georganiseerde automotive-sector hem goed van pas, weet hij. ‘De productie hier zal professioneler moeten. Leaner, duurzamer en meer just in time, in een proces waarin de kwaliteit goed gecontroleerd en geborgd wordt. Een organisatie die een grotere schaal aankan, en focust op die opdrachten die goed bij onze competenties passen, op basis van een gedegen nacalculatie. We zullen dus ook af en toe ‘nee’ verkopen.’

Niet China maar Oldenzaal

Hilboldt maak weliswaar duidelijk een kritisch oog te hebben voor bedrijfsprocessen, tegelijk is hij heel enthousiast over de maakkwaliteiten van de Oldenzaalse onderneming. Zijn eerste kennismaking met NieuweWeme volgde uit een opdracht die het bedrijf had uitgevoerd voor Koolen-onderneming SmartGrid, waarvan hij – nog steeds – de ceo is (en blijft). SmartGrid is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van energie-opslagsystemen, voorzien van batterijtechnologie en de nodige soft- en hardware voor het opslaan en later weer beschikbaar maken van elektrische energie, bijvoorbeeld uit zonneparken. Hilboldt: ‘Wij hadden drie Energy Storage Containers laten bouwen, twee in China en één door NieuweWeme. De verschillen waren groot, en het was evident dat we die systemen hier in Oldenzaal moesten gaan bouwen. Dat was voor mij de aanleiding om nader met Ben en zijn onderneming kennis te maken.’

Modulaire aanpak

Sindsdien – vanaf december 2019 – is Hilboldt duidelijk geworden dat NieuweWeme een maakbedrijf pur sang is. ‘De kracht van dit bedrijf zit ’m in de sterk modulaire manier van engineeren. Volgens het motto “E=MC2, eenvoud is modulair conceptueel denken in het kwadraat”. We zorgen hier dat complexe systemen goed maakbaar zijn, gemakkelijk te bedienen en onderhouden. Zo worden hier allerlei containerized systemen ontwikkeld en gebouwd, voor onder meer het ontzilten of het zuiveren van water, maar dus ook voor het opslaan van energie.’

Door die modulaire aanpak kunnen systemen gemakkelijk worden uitgebreid, wat heel belangrijk is voor de bedrijven van Koolen Industries. De aanpak heeft inmiddels geresulteerd in een compleet andere setup van de 500 kWh Energy Storage Containers van SmartGrid, zodat die nu in 10 foot containers passen – half zo groot als voorheen. De containers hebben allerlei aansluitingen aan de buitenkant. Dat zorgt voor een eenvoudige koppeling met bijvoorbeeld een tweede batterijcontainer, voor de opslag van elektriciteit voor kortere duur. Of met een container voor langetermijnopslag, waarbij elektriciteit wordt omgezet in waterstof (het product van Battolyser, een ander bedrijf van Koolen Industries).

Ook voor andere klanten

Koolen Industries had tot nog toe louter geïnvesteerd in start-ups en scale-ups. In bedrijven als SmartGrid, Battolyser, Elestor en Proton Ventures. Elk ontstaan in een academische setting, met een goed, technisch idee als uitgangspunt. En elk met veel technologische ontwerpkennis aan boord, maar met veel minder knowhow van hoe je die kennis omzet in een kwalitatief goed product dat tegen markconforme kosten in serie te produceren is. Die maakbaarheidskennis moet NieuweWeme dus gaan toevoegen. Maar, al is het 100 procent in eigendom van Koolen Industries, het is uitdrukkelijk de bedoeling dat ook andere klanten van die kwaliteit kunnen (blijven) profiteren. ‘“Moet ik op zoek naar een nieuwe leverancier?”, vroeg een van mijn klanten me’, vertelt Nieuwe Weme. ‘Nee, dat hoeft hij absoluut niet. Wij zijn er hier op ingesteld dat de opdrachtenbasis in omvang voortdurend varieert. Nieuwe klanten voor de bestaande afdelingen blijven altijd van harte welkom. Meer capaciteit? Verloop hebben we nauwelijks en mensen komen hier graag werken. Tachtig procent van de stagiairs blijft hangen.’

Op sleeptouw

De komende maanden wordt Gerben Hilboldt door Ben Nieuwe Weme ‘op sleeptouw’ genomen, door de onderneming in Oldenzaal en langs relaties. ‘Zo wil ik een nog beter inzicht krijgen in de mensen, de teams, de processen, in hoe de kern van dit bedrijf precies in elkaar steekt’, zegt Hilboldt. ‘Ik wil kennismaken met de klanten – bestaande en potentiële – en met natuurlijk ook de toeleveranciers.’ Immers, de beoogde verdrievoudiging van de omzet betekent niet dat het huidige personeelsbestand van zo’n 130 mensen navenant wordt verruimd. Hilboldt: ‘We zullen zeker investeren in automatisering. Maar de schaalvergroting kan ook betekenen dat we meer een beroep gaan doen op toeleveranciers.’

Rolverdeling

Na afloop van het gesprek, tijdens de wandeling over de werkvloer, valt meteen het enorme aantal laadpalen in aanbouw op. Ze volgen uit een opdracht van het Koolen-bedrijf We Drive Solar, en zijn voor de gemeente Rotterdam. ‘Een order van 4.650 stuks’, verklaart Nieuwe Weme. ‘We gaan nu naar een productieniveau toe van 200 per week. Moet dat verder omhoog, dan moeten we intern toe naar nieuwere, verbeterde en nog moderne productie en logistieke methoden.’ En dit alles met de tot Koolen Industries behorende bedrijven in de rol van productontwikkelaars, Nieuwe Weme als industrialisatie- en productiebedrijf en de suppliers als build-to-print-leveranciers. Die rolverdeling zal, met het groeien van omzet en de schaalvergroting, ook voor veel andere orders gaan gelden.

Koolen Industries: geschakeerd energietechnologiebedrijf

Koolen Industries investeert in bedrijven die oplossingen bieden voor het opwekken van schone energie en voor opslag, transport en levering van deze schone energie op de juiste plaats en het juiste moment. Zo wil Koolen Industries oplossingen creëren die consumenten, bedrijven en overheden helpen om ‘echte meters te maken in de transitie naar schone energie en schone mobiliteit’. Oplossingen als uiteenlopende energie-opslagsystemen, maar ook infrastructuur (onder andere laadpalen) voor het laden van elektrische voertuigen, of een combinatie ervan met intelligente aansturing. Koolen Industries heeft inmiddels (100 procent) deelnemingen in BonGo Solar, NovaVolt en BeSolar; SuperB, SmartGrid, Kraftblock, Elestor en Greenbattery; Floading Energy, We Drive Solar en Urban Mobility Systems. En zo ook in Proton Ventures en Battolyser systems; EIT InnoEnergy, Aziobot en Hardt Hyperloop; Sympower, Deftpower en Skoon. Nu komt daar dus de NieuweWeme Groep bij.

NieuweWeme Groep: veelzijdig maakbedrijf

De NieuweWeme Groep bestaat uit vier bedrijven: NieuweWeme de Lasserij, NieuweWeme de Machinefabriek, NieuweWeme Technische Montages en NieuweWeme Products. Daarmee bestrijkt het Twentse bedrijf een breed scala aan activiteiten en producten, en doet het de engineering, productie, paneelbouw, assemblage en installatie voor uiteenlopende markten. Van zorg en onkruidbestrijding (onder de handelsnaam HOAF) tot waterzuivering en afvalverwerking. En sinds een aantal jaren dus ook voor de (duurzame) energiesector, in dit geval Koolen Industries. Zo heeft NieuweWeme voor Proton Ventures speciale ammoniakcontainers gebouwd en voor Battolyser een containerized systeem, waarin elektriciteit wordt omgezet in waterstof, en vice versa. Zo wordt op het bedrijfsterrein in Oldenzaal de laatste hand gelegd aan het prototype dat binnenkort dienst doet voor een offshore windpark. Daarnaast worden voor SmartGrid de Energy Storage Containers, Energy Racks en Energy Trailers geïndustrialiseerd en gebouwd.

Bij de verkoop van de NieuweWeme Groep is 100 procent van het bedrijf – de mensen, middelen en de operationele activiteiten – overgegaan naar Koolen Industries. De gebouwen echter zijn in handen gebleven van Ben Nieuwe Weme. Hij verhuurt die. Vanwege de verwachte groei van de onderneming neemt de behoefte aan ruimte toe. Vandaar dat Nieuwe Weme in Oldenzaal een optie heeft genomen op 8.000 vierkante meter, voor nieuwbouw.