Hij wist van niets, dus was het een ‘behoorlijke verrassing’ dat Intrax door toeleverancier Refitech dit najaar werd genomineerd in de categorie Best Customer voor een DISCA’20-awards. ‘Altijd fijn om te horen dat je de beste klant bent, toch?’, zegt mede-eigenaar Donald Molenaar van het bedrijf in Oss.

Het Brabantse Intrax Suspension Technology (18 werknemers) maakt – al meer dan veertig jaar – hoogwaardige schokbrekers, veringen en ondersteltechnieken. Dat doet het bedrijf voor Formule 1-auto’s, streetcars, voor ‘gewone’ auto’s en voor industriële doeleinden – eigenlijk voor alles wat een schokdemper kan gebruiken. Veruit het meeste wordt speciaal voor de klant gemaakt, zegt Molenaar. ‘We doen hier alles zelf in huis. Onze schokbrekers worden gezien als wereldklasse. We maken ze onder andere voor de zogeheten supercars van Donkervoort.’

Belangrijk voordeel van de werkwijze van Intrax, aldus Molenaar, is dat het bedrijf in amper vijf weken kan werken van een eerste klantidee tot en met het complete product. ‘Daar moet je bij de concurrentie nog wel eens vijf tot zes maanden op wachten.’

Eén van de partijen waarmee Intrax samenwerkt, is dus Refitech in Waalwijk. Dat bedrijf is een composiet engineering- en productiebedrijf voor (industriële) toepassingen waarbij gewichtsreductie belangrijk is. Voor Intrax maakt Refitech carbon-onderdelen, lichter en handzamer dan aluminium of staal. De samenwerking tussen beide partijen noemt Molenaar ‘goed en volwassen’. ‘We trekken al jaren samen op. Ons idee als Intrax: we geven specialistische bedrijven alle ruimte om hun werk voor ons te doen. Wat Refitech kan, kunnen wij niet. We gaan ons er dus ook niet al te veel mee bemoeien. We weten wat we willen hebben, zetten dat in een tekening en sturen die naar de experts van Refitech. En zij komen na een tijdje met een eerste ontwerp. Dat is, na al die jaren, inmiddels al bijna altijd gelijk zo’n beetje de juiste oplossing. Natuurlijk moet er dan nog wel wat worden gefinetuned, maar in de basis is het goed.’

En omdat beide partijen elkaar goed kennen, zijn er ‘niet drie meetings en tig telefoontjes nodig’ om tot het eindproduct te komen. ‘Ze werken snel en goed en leveren prima producten. Wat wil je nog meer?’