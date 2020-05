Bij Nidec willen ze het de klant graag gemakkelijk maken. Dus ging het bedrijf, dat zelf geldt als ‘koploper in elektrische aandrijftechniek’, aan de slag met een bijzondere uitvoering van de eigen drives. Communiceren met een plc van Allen-Bradley of van Siemens: een Nidec-drive met multiprotocol-aansluiting doet het allebei, op hetzelfde moment. En dat scheelt, vooral voor de machinebouwer met een internationale blik, aldus twee gesprekspartners van Nidec.

‘De klant kan met één drive alle kanten uit’

De beste en grootste aandrijfleverancier van Nederland worden. Ziedaar de ambitie van Nidec Netherlands. Stellig is-ie zeker, weet ook technical support engineer Julian Kok, al vat die ene zin volgens hem goed samen waar ze in Sliedrecht voor staan. ‘We maken processen voor de klant graag zo eenvoudig mogelijk. En daar werkt iedereen binnen het bedrijf aan mee, vanaf een gedetailleerd uitgewerkte offerte tot en met een goed ingepakte aflevering.’

Een gesprek over frequentieregelaars en servotechniek: dat gaat al snel de diepte in. Zo ook deze ochtend, op bezoek bij Nidec Netherlands. Er komen veel technische specificaties voorbij – maar wel telkens gekoppeld aan wat de klant eraan heeft. Want die klantspecifieke benadering is uiteindelijk leidend bij alles wat Nidec doet, vertelt sales engineer Martijn Rijneveld. ‘Het doel van de klant is vaak al snel duidelijk. Maar de weg erheen, met de beste oplossing, daar voegen we waarde toe. Dus praten we met de klant niet alleen over ons product, maar denken we vooral mee over de totale integratie. We leveren technische producten, maar doen meer dan dat.’

Plug & play

Luisteren naar waar de klant behoefte aan heeft en daarop anticiperen. Een voorbeeld daarvan zijn de voorgemonteerde schakelpanelen, waarin een Nidec-regelaar onderdeel is van een plug & play-oplossing. Krijgt een klant voor een aandrijving met groot vermogen onverhoopt te maken met stilstand, dan beperkt Nidec die met een snelle levering van panelen tot slechts enkele uren, claimt Kok. En wat geldt voor een standaardproduct, is ook van toepassing op het ruime aanbod aan frequentie- en servoregelaars.

Kok pakt er een rek bij met meerdere drives, regelaars uit de Digitax HD-serie van Nidec. Elk veertig millimeter breed, wat behoorlijk compact is. ‘Een bewuste keuze; met de geringe ruimte in een besturingskast gaan we het liefst voor eenvoud.’ En voor aansluitgemak, vertelt Kok, wijzend naar de bovenkant van de rij regelaars. ‘De klant hoeft maar één Digitax aan te sluiten op de voeding, daarna kan hij de rest van de drives met verbindingsbruggetjes doorlussen. Dat bespaart inbouwtijd en ruimte en werkt veel overzichtelijker dan allerlei kabels. Dat doorlussen geldt overigens ook voor het communicatienetwerk.’

Meerdere protocollen

Communicatie blijkt een belangrijk aspect. Want hoewel Nidec zelf geen bovenliggend besturingssysteem maakt, heeft het bedrijf wel te maken met de gescheiden werelden van de diverse plc-fabrikanten. Met uitvoeringen voor elk protocol had Nidec er weliswaar al de drives voor in huis, maar toch bleef de vraag of dat voor sommige situaties niet anders kon: praktischer en rendabeler voor de klant.

Kok wijst op een drive in het rek, de Digitax HD M750. Deze regelaar heeft een ethernet-poort met daarop meerdere protocollen die tegelijkertijd actief kunnen zijn. Als de drive via Profinet met bijvoorbeeld een Siemens-plc communiceert, via ethernet/IP, kan hij dat op hetzelfde moment ook met een plc van Allen-Bradley. De M750 combineert daarmee beide werelden, vertelt Rijneveld. ‘Een unieke combinatie. Tel daar Modbus TCP/IP én onze eigen realtime ethernet-communicatiebus voor onderlinge communicatie bij op en de klant kan met één drive alle kanten uit.’ De Digitax HD is ook verkrijgbaar met standaard etherCAT aan boord. ‘Met een optiemodule communiceert deze regelaar ook via CANopen, DeviceNet en Profibus.’

Eén regelaar op voorraad

De Digitax HD M750 biedt uitkomst voor fabrikanten die hun machines wereldwijd leveren, aldus Kok. ‘Siemens in Europa, Allen-Bradley in de Verenigde Staten: met de M750 valt het onderscheid weg. Een fabrikant hoeft dus nog maar één type regelaar op voorraad te houden. Dat is gunstig voor aftersales en voor onderhoud, omdat de drive merkonafhankelijk werkt. Bovendien is het trainen van medewerkers op de kennis van producten van meerdere merken niet meer nodig.’

Naast de Digitax-serie hebben ook de M700-drives van Nidec – gericht op de zwaardere industriële toepassingen – een multiprotocol-uitvoering. Daardoor kan bijna elke fabrikant een motor aansturen met deze regelaar, vertelt Rijneveld. ‘Ongeacht in welke markt. Met zo’n toepassing onderstrepen we waar het Nidec om gaat: bedrijven helpen om waar mogelijk kosten te besparen en processen efficiënter in te richten.’ Volgens Kok is rendement niet de enige drijfveer. ‘Uiteindelijk gaat het een machinebouwer vooral om z’n eigen machine. Daar moet de engineer zich op richten, niet op het verbinden en doorgronden van meerdere servosystemen. Die focus is waardevol, voor elk bedrijf.’

Bundeling van specialismen

De geschiedenis van Nidec gaat terug tot 1973, het jaar waarin Shigenobu Nagamori in een schuurtje in Japan start met de ontwikkeling van harddisk-drivemotoren. Nu, 47 jaar later, telt Nidec in totaal zo’n 110.000 medewerkers en geldt het bedrijf als ’s werelds grootste producent van elektromotoren. Van uitvoeringen voor consumentengoederen tot motoren voor de zwaarste industriële toepassingen.

Hoe veelzijdig ook, Nidec beseft dat je vooral moet focussen op je eigen specialisme, met de klant centraal. Zo ook bij Nidec Netherlands in Sliedrecht, dat in 2017 ontstond na het samengaan van twee bedrijven die zelf al naamsbekendheid hadden: Leroy-Somer en Control Techniques. Waar Leroy-Somer geldt als specialist in motoren en generatoren, richt Control Techniques zich op frequentieregelaars en servotechniek. Ieder z’n eigen markt: mede dankzij die focus onderscheidt Nidec Netherlands zich, volgens sales engineer Martijn Rijneveld. ‘Wat is voor de klant de juiste manier? Daar kom je alleen achter wanneer je snel de diepte in kunt.’