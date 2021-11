Gekoppelde software Ultimo en Good Solutions voorspelt – en vermijdt – stilstand

Ultimo en Good Solutions zijn een technology partnership aangegaan om hun klanten te helpen de productie-efficiëntie in fabrieken te verbeteren. Gevestigd in Zweden, ontwikkelt en beheert Good Solutions software om de efficiëntie en duurzaamheid van fabrieken te verhogen. Ultimo is een vooraanstaande leverancier van Enterprise Asset Management-oplossingen (EAM) met een sterke focus op productiebedrijven. De samenwerking combineert EAM- en Overall Equipment Effectiveness-softwareproducten (OEE), waarmee asset-intensieve bedrijven in staat zijn om de output van machines te optimaliseren en de productiekosten te verlagen.

RS Production OEE-software van Good Solutions identificeert productieverliezen en fungeert als de ‘ogen en oren’ van de operators. Zodra een verlies, zoals een afwijking of een machinestoring, wordt gedetecteerd, wordt de juiste actie automatisch aangemaakt in Ultimo’s Asset Management-platform. De onderhoudsafdeling wordt hiermee in staat gesteld het probleem snel en efficiënt op te lossen.

Ongeplande stilstand vermijden

Mikael Persson, CEO van Good Solutions, legt uit: “Samen verzamelen we productiegegevens, maar dan met een menselijk tintje. Automatisch getriggerde acties in Ultimo’s platform, gebaseerd op real-time productie-gegevens, maken het makkelijker om ongeplande stilstand te voorspellen en dus te vermijden. Dit zorgt ervoor dat er onmiddellijk actie kan worden genomen. Communicatie tussen productie en onderhoud wordt hiermee transparanter en duidelijker. Dit leidt tot meer efficiënte en een verlaging van de productiekosten.”

Toegevoegde waarde voor asset-intensieve bedrijven

Michael Ries, Director Nordic Channel Partners bij Ultimo, voegt daaraan toe: “Door Ultimo EAM en Good Solutions RS Production OEE te koppelen, slaan we een brug tussen operations en onderhoud. Met als resultaat dat fabrieken hun doorlooptijden kunnen minimaliseren en de productiviteit van machines en assets kunnen verbeteren. Ons EAM-platform voegt waarde toe voor alle asset-intensieve bedrijven door de onderhouds- en productiekosten te verlagen en de uptime van assets te verbeteren.

Aanwezigheid in Scandinavië uitbreiden

De samenwerking met Good Solutions is daarbij een belangrijke stap in onze strategie om onze aanwezigheid in Scandinavië uit te breiden. We kijken ernaar uit om de markt samen te ontdekken en fabrieken te helpen hun zakelijke doelen te bereiken en beter te kunnen concurreren.”