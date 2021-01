Geert Jakobs volgt Guustaaf Savenije op bij VDL ETG

Als eerder bekend is gemaakt door VDL is Guustaaf Savenije, ceo van VDL-ETG, doorgeschoven naar de hoofddirectie van de groep. In die functie wordt hij opgevolgd door Geert Jakobs die sinds 2009 cto van dit VDL-bedrijf is. Jakobs was voorheen al werkzaam voor ETG toen het nog onderdeel uitmaakte van het Philips-concern. Daarna heeft hij een paar jaar gewerkt voor Philips Lighting alvorens terug te keren naar ETG dat in 2006 is verkocht aan VDL.