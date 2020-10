Meteen maar even het slechte nieuws: de in person DISCA-viering in Utrecht gaat dit jaar niet door. Maar de selectieprocedure wordt wel voltooid: er worden wel drie winnaars aangewezen en die worden wel – corona-proof – voor die topprestatie passend geëerd. Op 26 november is de bekendmaking. In dit artikel komen al die bedrijven aan bod die de tweede ronde hebben bereikt. Een relatief omvangrijke groep dit jaar, maar toch een zeer select gezelschap. Want zo presteren dat meerdere klanten/leveranciers – onafhankelijk van elkaar – (zeer) lovend over je zijn, gaat niet vanzelf. In dit artikel leggen een paar van hen uit waarom precies ze zo tevreden zijn.

‘Hun benadering ervaar ik als een warme handdoek na het douchen’

Natuurlijk, het coronavirus heeft voor veel mensen en organisaties veel grotere, vaak zeer persoonlijke consequenties. Medewerkers worden ernstig ziek, komen soms zelfs te overlijden, bedrijven zien hun omzet met tientallen procenten dalen, zonder zicht op verbetering. Producten worden te laat geleverd, omdat één van de leveranciers ergens ter wereld in een lockdown zit, of failliet is gegaan. Of die kant-en-klare machine kan niet uitgeleverd worden, omdat de klant de capaciteit plots niet nodig heeft of nu even geen externe installateurs over de vloer wil….

In person niet te evenaren

Tegen die achtergrond valt het feit dat we de in person DISCA-viering dit jaar moeten schrappen vrijwel in het niet. Toch is dat afgelasten heel spijtig. Want prijzen kun je vast wel digitaal uitreiken, maar het gaat er natuurlijk om dat de winnaars op het podium eventjes alle aandacht, waardering en respect krijgen van de honderden klanten, partners en concullega’s in de zaal. En dat ze daarna bij de borrel nog ’ns tal van hartelijke, persoonlijke felicitaties ontvangen, compleet met warme handdruk! En dat al die aanwezigen hun indrukken en belevenissen doorvertellen, ’s avonds nog aan hun partner, maar natuurlijk ook de volgende dag op het werk, aan die inkoper, het hoofd verkoop, de manager operations waarna het zich verder rond spreekt in het wereldje van de industriële hightech. Elke andere manier van uitreiken brengt dat niet teweeg. Net zomin als netwerken met al die uiterst relevante relaties niet kan zonder elkaar – het glas in de hand – in de ogen te kijken. En ook de talkshow, waarvoor enkele zeer interessante gasten op de rol stonden, kan niet zonder de dynamiek van een levende en levendige zaal.

Feestelijke uitreiking

Toch moeten de winnaars wel de waardering krijgen die ze verdienen. Dus wordt de DISCA-uitreiking dit jaar NIET geschrapt, maar anders. Zonder zaal en talkshow, maar met een corona-proof feestje, dat de winnaars zal bijblijven en dat zich ook alom rond zal spreken in het hightech wereldje. De winnaars zullen bekend worden gemaakt op de originele DISCA-datum van 26 november. En later staan ze uitgebreid in het blad dat 18 december uitkomt. Hoe de uitreiking van de prijzen op die 26e zal plaatsvinden, blijft nog even een verrassing!

104 nominaties in ronde 2

Dat betekent dat de selectieprocedure ook dit jaar helemaal voltooid wordt. Voor die drie prijzen, de Best Customer, Best Knowledge Supplier en de Best Parts & Process Supplier Award, zijn in totaal nog 104 genomineerden in de race, 13 bedrijven zelfs voor twee awards en NTS-Group voor drie. Al deze bedrijven zijn zover gekomen omdat ze door meerdere klanten of leveranciers genomineerd zijn. Over die bedrijven zijn inmiddels een groot aantal scores binnengekomen (aan de hand van de speciale assessment-instrumenten die daarvoor ontwikkeld zijn) en de gemiddeld hoogst scorende bedrijven, vijf per categorie, komen in de finale. Daar worden ze opgewacht door drie jury’s die de komende weken, via beeldbelsessies, de drie winnaars zullen aanwijzen.

Waarom zo tevreden?

Een groot aantal bedrijven heeft dus de tweede ronde bereikt. Nooit eerder in de voorgaande achttien edities van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards kwamen zo veel bedrijven in de tweede ronde. Evenwel is dit een select gezelschap. Want als een onderneming, van de duizenden toeleveranciers en klanten die gewogen worden, behoort tot de honderden bedrijven die de eerste ronde behalen, en vervolgens doorstoot tot de bedrijven die de tweede ronde weten te bereiken, is dat hoe dan ook een grootse prestatie! Ze staan daar omdat klanten dan wel toeleveranciers heel content zijn over de samenwerking. Maar waarom zijn die zo tevreden? Om daar een concreter beeld van te krijgen, is die vraag voorgelegd aan een paar bedrijven die genomineerd en gescoord hebben.

Mee in de snelle ramp-up

De coo van een nog jonge med-tech oem’er is buitengewoon enthousiast over de prestaties van AAE uit Helmond, door hem genomineerd in de categorie Best Knowledge Supplier. Het med-tech bedrijf heeft twee productlijnen: speciale microscopen voor het bestuderen van het gedrag van eiwitten als onderdeel van onderzoek naar bijwerkingen van medicijnen, en apparatuur voor het afvangen van T-cellen voor immuun-oncologietherapie. De snelgroeiende start-up positioneert zich als kop-staartbedrijf. AAE engineert en bouwt dan ook de complete apparatuur, regisseert de CE-certificering en levert rechtstreeks aan de klanten van de oem’er. ‘Zij zijn in staat tijdens dat gehele traject goed mee te denken over wat wij nodig hebben, om op tijd in te kopen en de eigen processen voor te bereiden. Dat maakt ze heel flexibel en dat is nodig. Wij leveren vooral aan universitaire laboratoria die pas in september weten of ze financiering krijgen voor bepaald onderzoek en pas dan bestellen. Vandaar dat wij 40 procent van onze omzet behalen in Q4. AAE kan in de snelle ramp-up goed mee. En ook in onze zeer snelle groei. In drie jaar tijd is ons personeelsbestand verzesvoudigd. AAE groeit zelf ook snel. Ook hebben ze de benodigde financiële draagkracht om over een periode van maanden grote bedragen aan inkoop en uren voor te financieren’, zo schetst de coo.

Beter maakbaar maken

Ook Kasteel Metaal is door meerdere klanten in de categorie Best Knowledge Supplier genomineerd Desgevraagd geeft één van hen aan dat vooral gedaan te hebben vanwege de leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit van communiceren van de toeleverancier uit Alphen aan de Rijn. ‘Zij zijn heel goed in het lassen van rvs-samenstellingen en in het meedenken over de maakbaarheid ervan. Onze eigen ontwerpers weten veel maar zijn geen lassers. Kasteel onderscheidt zich met voorstellen voor aanpassingen in het ontwerp, zodat het gemakkelijker en sneller en dus tegen lagere kosten gelast kan worden. Natuurlijk mag het de functionaliteit van de samenstelling niet aantasten, maar in samenspraak met hun engineers komen we altijd tot oplossingen die beter maakbaar zijn met behoud van de functionaliteit.’ Aldus de director operations van een grote oem’er die Kasteel al vele jaren als leverancier heeft. ‘Ook hun logistieke performance is heel goed: afspraken komen ze altijd na. En ze zijn bereid ingrijpende aanpassingen voor ons te doen. Zij zijn voor ons voor bepaalde onderdelen de enige leverancier. Stel dat er bij hen een brand uitbreekt, dan hebben we een groot probleem. Daarom richten zij nu een tweede vestiging in, compleet met lasrobot.’

Altijd op tijd

Schaeffler is in de race voor de Best Parts & Process Supplier Award. De lagerfabrikant heeft een klant die actief is in de markt van automatiseringsoplossingen voor de distributiecentra. Met het aantrekken van de e-commerce heeft die toch nog toe, per saldo, vooral geprofiteerd van de coronacrisis, vertelt de inkoopdirecteur van deze machinebouwer. ‘Distributiecentra hebben problemen met het vinden van mensen en dan is automatiseren aantrekkelijk. Wel is het momenteel moeilijker goed contact te leggen met de klant – een innovatieve machine van één miljoen euro verkoop je niet even over de telefoon – en het installeren was in bijvoorbeeld de VS lastig.’ Kortom, deze machinebouwer heeft een redelijk stabiele orderstroom en Schaeffler is in dat proces een zeer leverbetrouwbare partner gebleken. ‘Ik weet niet of zij door lockdowns zelf toeleveringsproblemen hebben ondervonden, ze hebben in elk gezorgd dat wij daar niets van hebben gemerkt. Er is altijd snel en conform de afspraken geleverd. En dan is het niet erg dat hun prijs wat hoger is dan je zou willen. Wij zijn zeer gebaat bij betrouwbaarheid en continuïteit van leveranciers en dan weet je dat je wat marge voor hen moet overlaten.’

Warme handdoek

Een strategic purchaser van een andere machinebouwer is buitengewoon te spreken over het Bossche GPM. ‘Zij leveren ons al jaren klantspecifiek metaalwerk. Zelf zit ik nog niet zo lang bij dit bedrijf, dus stel ik de GPM-mensen de nodige vragen. Maar waar ik ook naar vraag, ze hebben er altijd een goed antwoord op. En ook op de vragen die ik níet stel – maar wel had moeten stellen – voorzien ze me heel proactief van zinvolle informatie. Ze hebben klanttevredenheid echt heel hoog in het vaandel staan. Hun benadering ervaar ik als een warme handdoek na het douchen’, formuleert de inkoper het plastisch. Voorts heeft hij GPM een hoog cijfer gegeven voor hun ‘adaptief vermogen’. ‘Dat is altijd, maar zeker in deze tijd van groot belang. Vandaag nog had ik heel snel iets nodig, in de helft van de normale tijd, terwijl er ook nog eens extra bewerkingen nodig waren. Dan geven ze heel open en eerlijk aan dat ze dat niet redden, maar gaan meteen op zoek hoe ons probleem wél kan worden opgelost. Die duidelijkheid waardeer ik zeer. Dus leveren zij nu de nodige tools en wij een paar mensen. En gebeurt het een keer dat we iets toch later nodig hebben, dan schuiven ze het zonder moeilijk doen naar achteren in hun planning.’

Volledig transparant

Een toeleverancier van complexe mechatronische machines en systemen nomineerde Priva uit De Lier in de categorie Best Customer. De klimaatbeheersingsspecialist heeft een lange reeks van alleen maar tienen gekregen, op één negen na (voor ‘betrekt ons tijdig bij de ontwikkeling’). ‘Want ja, klein dingetje, maar de klant was eerst met een andere partij in zee gegaan. Met die ‘concullega’ liep het mis en toen kwamen wij in beeld.’ Alles aan Priva vindt de businessmanager ‘meer dan goed’: ze behandelen hun leverancier als ‘gelijkwaardig’, communiceren op heldere manier, betalen op tijd en komen afspraken altijd na. ‘We zijn hartstikke positief. De manier van samenwerken is uniek’, vat hij samen. ‘We zijn nu met een zeer uitdagend project bezig samen. Er is een roadmap en businessplanning voor de lange termijn, zodat geheel duidelijk is wat er aan productgeneraties ontwikkeld gaat worden. Priva is financieel volledig transparant over opbrengsten en investeringen. We zijn samen bezig met een nieuwe tak van sport en voelen ons daadwerkelijk strategisch partner. Deze openheid en manier van werken van een klant heb ik persoonlijk nog nooit meegemaakt.’

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH. Voor nadere informatie over de bijzondere uitreiking dit jaar: kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl.

Zet alvast in de agenda: DISCA’21 op 24 november 2021

Terwijl in het land de besmettingscijfers bleven stijgen, heeft de uitgever de knoop doorgehakt: de DISCA’20-viering in Hoeve Mereveld in Utrecht vervalt. Uitstel naar het voorjaar had natuurlijk gekund, maar doorgang van een in person-meeting als deze zou lang onzeker blijven, en even fijn met elkaar bijpraten, het glas in de hand, daar zou sowieso geen sprake van zijn. Dus is gekozen voor afstel: de eerstvolgende, persoonlijke DISCA-viering in Utrecht is woensdag 24 november 2021.

Koen in ’t Ven, director sales & operations bij Mevi Foto © Sam Rentmeester .Drie DISCA-categorieën

• Categorie Best Customer: voor deze categorie kunnen worden genomineerd industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. In deze categorie vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

• Categorie Best Knowlegde Supplier: hiervoor kunnen worden genomineerd toeleveranciers met eigen r&d (incluis engineering). In deze categorie vallen de bedrijven die – dankzij eigen ontwikkel- en engineeringsinspanningen – uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Ook vallen er ingenieursbureaus onder en bedrijven die door re-engineering zorgen dat de productiekosten lager worden. Kortom: door kennis toe te voegen dragen knowledge suppliers er substantieel aan bij dat er met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden (target movers).

• Categorie Best Parts & Process Supplier: een nieuwe categorie, speciaal voor suppliers die in de vaak moeilijke omstandigheden van afgelopen maanden toch op tijd, tegen de afgesproken prijs hebben weten te leveren. Die weten te presteren – ondanks corona, ondanks de handelsoorlog en ondanks de stijging van de transportkosten – door heel voorzienig tussenvoorraden aan te houden, door over toeleveranciers te beschikken op meerdere continenten, door heel goed op de hoogte te zijn van douaneregels en door te beschikken over IT-systemen waarmee ze goederenstromen kunnen volgen. Deze nieuwe award komt toe aan die leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

Ronde 2 Categorie Best Customer

AAE Helmond

Additive Industries Eindhoven

Airios Veldhoven

Alfen Almere

AME Eindhoven

ASML Veldhoven

AWL-Techniek Harderwijk

BD Kiestra Drachten

Bestronics Veldhoven

Boon Edam Edam

Bronkhorst High-Tech Ruurlo

CSW Machinery Deventer

Demcon Enschede

Frencken Europe Eindhoven

Fuji Seal Europe Deurne

IAI industrial systems Veldhoven

Kulicke & Soffa Netherlands Veldhoven

Lely Industries Maassluis

Makso Assemblage Veenendaal

Malvern-PANalytical Eindhoven

Meyn Food Processing Technology Oostzaan

Mpac Langen Wijchen

MTA Helmond

NTS-Group Eindhoven

Philips Healthcare Best

Priva De Lier

Prodrive Son

Quadient Technologies Netherlands Drachten

Thermo Fisher Scientific Eindhoven

Vanderlande Veghel

VDL ETG Eindhoven/Almelo

Viscon Group ‘s-Gravendeel

VMI Holland Epe

Ronde 2 Categorie Best Knowledge Supplier

3T Enschede

AAE Helmond

B & R Industriële Automatisering Breda

Bosch Rexroth Boxtel

Confed Systems Amersfoort

Connect Group Veldhoven

ERIKS Industriële Kunststoffen Alkmaar

ERIKS Nederland Alkmaar

Festo Delft

Frencken Europe Eindhoven

GPM Den Bosch

KMWE Precision Systems Eindhoven

Kasteel Metaal Alphen a/d Rijn

Masévon Technology Hardenberg

Meilink Industriële Verpakkingen Borculo

Mevi Fijnmechanische Industrie Helmond

MTA Helmond

Nidec Netherlands Sliedrecht

NTS-Group Eindhoven

PI Benelux Sint-Oedenrode

PM – Aerotec Hengelo

Prodrive Son

Sentech Nieuwkuijk

Settels Savenije Eindhoven

Sioux Eindhoven

SMC Amsterdam

Trios Neede

VDL ETG Eindhoven

VIRO Enschede

Willems Machinebouw Bladel

Ronde 2 Best Parts & Process Supplier

247TailorSteel Varsseveld

A. Bogaert Fijnmetaal Heeze

Actemium Veghel

ARA Aalten

B & R Industriële Automatisering Breda

Bestronics Veldhoven

Connect Group Veldhoven

Dichtomatik Zwolle

Dumaco Varsseveld

EBV Elektronik Maarssenbroek

Farnell Utrecht

Festo Delft

FLOS Eindhoven

GMO Nederland Hapert

GPM Den Bosch

GS Metaal Vriezenveen

Hoppenbrouwers Techniek Deurne

ifm electronic Harderwijk

itsme Raamsdonkveer

Jeveka Almere

Machinefabriek JMBA Someren

MAG 45 Eindhoven

Masévon Technology Hardenberg

Meilink Industriële Verpakkingen Borculo

Mevo Precision Technology Ruurlo

Mifa Aluminium Venlo

Nijdra Groep Middenbeemster

NTS-Group Eindhoven

PCB Connect Eindhoven

Rommtech Halsteren

Schaeffler Nederland Barneveld

SEW-EURODRIVE Rotterdam

SMC Amsterdam

SNL Systems Schijndel

Stäubli Benelux Kortrijk (B)

Swagelok Waddinxveen

Unitron Systems IJzendijke

Vacutech Den Hoorn

Variass Veendam

Veraa metaal Bergeijk

Zuidberg Staalservice Ens