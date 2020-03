Geen Hannover Messe dit jaar

HANNOVER MESSE kan dit jaar niet plaatsvinden vanwege de steeds kritischer wordende situatie rond de Covid-19-pandemie. De regio Hannover heeft een decreet uitgevaardigd dat het organiseren van ‘s werelds toonaangevende vakbeurs voor industriële technologie verbiedt. Vanaf nu tot de volgende HANNOVER MESSE in april 2021 zal een digitaal informatie- en netwerkaanbod exposanten en bezoekers de mogelijkheid bieden voor economische beleidsoriëntatie en technologische uitwisseling.

“Gezien de dynamische ontwikkeling rond Covid-19 en de vergaande beperkingen van het openbare en economische leven kan de Hannover Messe dit jaar niet plaatsvinden”, zegt Dr. Jochen Köckler, voorzitter van de Raad van Bestuur van Deutsche Messe AG. “Onze exposanten, partners en ons hele team hebben er alles aan gedaan om het mogelijk te maken, maar vandaag moeten we accepteren dat het in 2020 niet mogelijk zal zijn om het belangrijkste industriële evenement ter wereld te organiseren”.

Naar digitale wereld

Het is de eerste keer in de 73-jarige geschiedenis van Hannover Messe dat het evenement niet zal plaatsvinden. De organisatoren zullen de show echter niet volledig laten verdwijnen. “De behoefte aan oriëntatie en uitwisseling is vooral in tijden van crisis belangrijk”, zegt Köckler. “Daarom werken we momenteel intensief aan een digitaal informatie- en netwerkplatform voor Hannover Messe dat we binnenkort voor onze klanten zullen openstellen”.