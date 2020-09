Gebrekkige digitalisering in onvoorspelbare omstandigheden leidt tot verkeerde beslissingen

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: de digitale transformatie van de Nederlandse maakindustrie loopt achter op andere landen in West-Europa. Het werkelijke potentieel van technologieën zoals Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) is nog niet voldoende benut binnen de industrie. Een recente studie van analistenbureau IDC, met de titel ‘Digital transformation of Manufacturing in the Netherlands’ laat zien dat de adoptiegraad van IoT en AI in de Nederlandse maakindustrie op respectievelijk 50 procent en 38 procent ligt. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

De cijfers worden pijnlijker als je deze naast een rapport van de Rabobank legt waarin wordt geconstateerd dat bijna 80 procent van de fabrikanten onvoldoende is voorbereid op nieuwe technologieën zoals AI en Big Data. Deze bedrijven lopen het risico achter te blijven en moeten hun digitale initiatieven opschalen en integreren om zodoende meer digitaal gestuurd te worden. De meest voorkomende uitdagingen daarbij zijn: (i) kernactiviteiten zijn afhankelijk van oude IT-systemen die niet de vereiste flexibiliteit bezitten, (ii) de applicatie- en dataomgevingen zijn te gefragmenteerd en (iii) geïntegreerde tools en processen zijn simpelweg niet aanwezig.

Flexibiliteit is de sleutel

Deze traditionele IT-systemen missen de flexibiliteit om waardevolle en broodnodige inzichten te bieden. Gegevens die in verschillende systemen zijn opgeslagen, zijn moeilijk toegankelijk en daardoor lastig te analyseren, wat kritische bedrijfsbeslissingen ondermijnt. Idealiter zouden fluctuaties in de klantvraag het productievolume moeten aansturen, maar dat is in dit voorbeeld niet mogelijk.

De onvoorspelbare omstandigheden rondom COVID-19 hebben het belang van een flexibele IT-infrastructuur op de voorgrond geplaatst. Net als in veel andere industrieën werden fabrikanten geconfronteerd met de noodzaak om vanuit huis te werken en met een drastische verschuiving in de vraag van klanten, wat gevolgen heeft voor de productievolumes. Tot nu toe was de behoefte aan een flexibel digitaal fundament in de Nederlandse maakindustrie niet altijd duidelijk aanwezig, zoals de IDC-studie aan het licht bracht.

Digitale strategie

Volgens het onderzoek heeft momenteel namelijk slechts een derde van de Nederlandse fabrikanten een digitale strategie die diep in hun bedrijfsvoering is verankerd, waarbij digitale oplossingen in vitale bedrijfsonderdelen zijn doorgevoerd. Dit zijn onder andere de digitale producten en diensten die de klantervaring verbeteren (19%) en nieuwe bedrijfsmodellen en -technologieën die de industrie blijvend hebben veranderd (13%), zoals het marktplaatsconcept dat door 247TailorSteel is uitgerold en staat beschreven in de IDC-studie.

Hierdoor ligt de Nederlandse maakindustrie 6 procent achter op de gemiddelde adoptiegraad van 38 procent in West-Europa. We moeten dus een inhaalslag maken. Voor fabrikanten is de verankering van de digitale strategie in hun bedrijfsvoering cruciaal om een internationaal concurrentievoordeel te behalen.

Nederlandse fabrikanten moeten technologieën als IoT en AI omarmen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren, te automatiseren, te herontwerpen en hun bedrijfsmodellen te evalueren. Dit vereist een stabiel en toegankelijk technologieplatform: een platform dat in staat is om grote hoeveelheden data om te zetten in waardevolle inzichten, dat een hybride multicloud omgeving ondersteunt en zorgt voor prestaties, compliance, veiligheid en kostenefficiëntie.

Multicloud

Gelukkig is er ook goed nieuws: de Nederlandse belangstelling voor multicloud groeit extreem snel, zo blijkt uit onderzoek van Equinix. Bijna 30 procent van de IT-leiders ziet de introductie van een multicloud-aanpak als een prioriteit voor 2020. Vorig jaar was dat nog maar 3 procent.

In de praktijk blijkt multicloud echter nog vaak de uitzondering in plaats van de regel: slechts 17 procent van de Nederlandse IT-besluitvormers zegt dat hun bedrijf op dit moment over meerdere clouds is verspreid. Ter vergelijking: 34 procent van de IT-besluitvormers wereldwijd maakt momenteel gebruik van een hybride cloudstrategie, meestal een combinatie van publieke cloudaanbieders en een private cloud platform.

De rest van het jaar zal blijken in hoeverre de maakindustrie in Nederland deze multicloud prioriteiten zal vertalen in concrete acties. Als het merendeel van de fabrikanten wel een digitaal fundament legt, zal de Nederlandse overheid verheugd zijn, gezien de ambitie om Europa’s digitale leider te worden. Om deze ambitie te realiseren heeft de overheid een gezamenlijke digitaliseringsstrategie bedacht met 24 bijbehorende doelstellingen. Het kabinet hoopt met deze strategie de Nederlandse economie te versterken en van het land een digitale koploper in Europa te maken. Het kan daarom nu een zeer interessant moment zijn voor een digitale transformatie.

Theo van Andel, Manager Field Development bij Equinix