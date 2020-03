Gartner ziet in coronavirus reden om digitalisering te versnellen

“Nu traditionele kanalen en operaties worden getroffen door de uitbraak, wordt de waarde van digitale kanalen, producten en operaties meteen duidelijk. Dit is een wake-up call voor organisaties die veel oog hebben voor de dagelijkse business en te weinig voor het investeren in digitaal zakendoen en hun weerbaarheid op lange termijn. ” Aldus Sandy Shen, senior onderzoeksdirecteur bij Gartner. De consultancy beveelt CIO’s aan zich te concentreren op drie kortetermijnacties om klanten en medewerkers te ondersteunen en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

Gebruik digitale samenwerkingstools met beveiligingscontroles en netwerkondersteuning

Verschillende quarantainemaatregelen en reisbeperkingen van organisaties, steden en landen hebben onzekerheden en verstoringen veroorzaakt, omdat bedrijfsactiviteiten zijn opgeschort of met beperkte capaciteit worden uitgevoerd.

In organisaties waar nog geen externe werkmogelijkheden zijn vastgesteld, moeten CIO’s op korte termijn tijdelijke oplossingen uitwerken, inclusief het identificeren van use case-vereisten zoals instant messaging voor algemene communicatie, oplossingen voor het delen van bestanden / vergaderingen en toegang tot bedrijfstoepassingen zoals enterprise resource planning (ERP) en customer relationship management (CRM), terwijl alle beveiligingsregelingen worden bekeken om veilige toegang tot applicaties en gegevens te garanderen.

Organisaties moeten ook omgaan met personeelstekorten om basisactiviteiten te handhaven. CIO’s kunnen samenwerken met bedrijfsleiders om personeelsplanning uit te voeren om risico’s te beoordelen en lacunes in het personeel aan te pakken, zoals het identificeren van missiekritieke servicegebieden. CIO’s kunnen zien hoe digitale technologieën zoals AI kunnen worden gebruikt om taken te automatiseren, bijvoorbeeld kandidatenonderzoek en klantenservice.

Betrek klanten en partners via marktplaatsen en sociale platformen

Veel organisaties betrekken klanten al via digitale platforms, zoals merksites en apps, online marktplaatsen en sociale media. Maar offline face-to-face betrokkenheid speelt nog steeds een grote rol. Op de werkplek samenwerken, video-conferencing en livestreaming-oplossingen kunnen verschillende klantbetrokkenheid en verkoopscenario’s dienen. Organisaties moeten klanten ook in staat stellen selfservice te gebruiken via online, mobiele, sociale, kiosk- en interactieve spraakresponskanalen (IVR).

“De waarde van digitale kanalen wordt duidelijk naarmate de marktvraag daalt en mensen meer afhankelijk zijn van online platforms voor dagelijkse benodigdheden. Organisaties kunnen gebruikmaken van digitale kanalen, zoals online marktplaatsen en sociale platformen, om een ​​deel van het verlies aan vraag te compenseren, “zei mevrouw Shen. “Ze kunnen officiële pagina’s / accounts opzetten en commerciële mogelijkheden integreren om online verkopen mogelijk te maken. Ze moeten ook producten snel aanpassen om ze geschikt te maken voor verkoop via digitale kanalen. ”

Zorg voor een Single Source of Truth voor werknemers

Verwarrende gegevens uit niet-geverifieerde bronnen – of het pure gebrek aan gegevens – kunnen ertoe leiden dat slecht geïnformeerde beslissingen worden genomen, de angst van werknemers escaleert en organisaties minder voorbereid maakt op de terugkeer naar de normale bedrijfsvoering. Dergelijke angst kan enigszins worden verlicht als organisaties gegevens kunnen gebruiken om betere besluitvorming te ondersteunen en vooruitgang efficiënter aan werknemers te communiceren.

“Organisaties kunnen zorgvuldig samengestelde inhoud bieden, afkomstig van interne en externe bronnen, om bruikbare begeleiding te bieden aan werknemers. Deze bronnen omvatten lokale overheden, gezondheidsautoriteiten en internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Leiders van HR en bedrijfscommunicatie kunnen worden betrokken om de inhoud te bekijken en het beleid van het bedrijf te interpreteren”, zei Shen. “Organisaties moeten een site, app of hotline opzetten om deze informatie regelmatig te delen. Medewerkers kunnen deze platforms ook gebruiken om het bedrijf op de hoogte te stellen van hun gezondheidstoestand en om noodhulp en zorgdiensten te zoeken. ”

Gartner-clients kunnen meer informatie vinden in het rapport ‘Coronavirus-uitbraak: korte en lange termijnacties voor CIO’s’. Aanvullende analyse van de acties die CIO’s en IT-leiders moeten nemen om veerkrachtig te blijven tijdens bedrijfsstoringen van Coronavirus, is beschikbaar in het gratis Gartner-webinar “Coronavirus-uitbraak: acties van CIO’s op korte en lange termijn”, die plaatsvinden op 24 maart om 11:00 uur ET