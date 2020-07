Gartner: snel herstel IT in 2021, vooral van clouddiensten

De wereldwijde uitgaven voor IT worden geraamd op een totaal van 3,5 biljoen dollar in 2020, een daling van 7,3% vanaf 2019, volgens de laatste prognose van Gartner. “De totale IT-uitgaven zullen in 2020 naar verwachting nog steeds sterk dalen, maar zullen sneller en soepeler herstellen dan de economie”, aldus John-David Lovelock, vice-president Research bij Gartner.

“COVID-19 dwingt alle organisaties om creatief te zijn en te blijven, zonder uitsluitend fysieke ervaringen aan te bieden. Concreet zouden CIO’s met minder direct geld in kas meer digitaal moeten gaan werken dan ze oorspronkelijk begin 2020 hadden verwacht”, stelt Lovelock.

Minder geld te besteden, meer cloud

De totale IT-uitgaven zullen in 2020 oplopen tot 3,5 biljoen dollar, waarbij alle segmenten in 2020 een daling zullen doormaken (zie tabel 1). Gartner ziet de reactie op de pandemie in drie fasen en naarmate organisaties de tweede fase – Herstel – ingaan, zullen ze een achterstand in IT-projecten hebben en minder geld om voor hen te gebruiken. Als gevolg daarvan zullen CIO’s zich meer richten op uitgaven voor abonnementsproducten en clouddiensten om de initiële kosten te verlagen. Verwacht wordt dat de infrastructuur-as-a-service (IaaS) zal groeien met 13,4% tot 50,4 miljard dollar in 2020 en 27,6% tot 64,3 miljard dollar in 2021. De lopende vereisten voor samenwerking op de werkplek zullen de aanhoudende uitgaven van eindgebruikers voor cloudconferencing voeden, die volgens de laatste prognose in 2020 met 46,7% zullen toenemen.

CIO krijgen snel weer meer te besteden

“Met het versoepelen van de lockdown-beperkingen, zullen veel bedrijven snel terugkeren naar een hoger niveau van inkomstenzekerheid waardoor sommige cash flow-beperkingen kunnen worden versoepeld en CIO’s het besteden aan IT weer kunnen hervatten,” zei Lovelock. “Deze pauze en herstart zal de groei vanaf 2020 en tot in 2021 stimuleren. Het vlotte herstel van de bestedingen aan de top van de IT verhult een zeer turbulent herstel in sommige landen, industrieën en markten.

Een meer gedetailleerde analyse van de vooruitzichten voor de IT-uitgaven is beschikbaar in het Gartner-webinar “Q2 IT Spend Forecast“: Is er sprake van groei binnen een recessie? De voorspellingsmethodologie van Gartner op het gebied van IT-uitgaven is gebaseerd op een analyse van de verkoop door duizenden verkopers in het hele assortiment van IT-producten en -diensten. Gartner maakt gebruik van primaire onderzoekstechnieken, aangevuld met secundaire onderzoeksbronnen, om een uitgebreide database met gegevens over de marktomvang op te bouwen waarop de prognose kan worden gebaseerd.

De kwartaalprognose van Gartner voor de IT-uitgaven biedt een uniek perspectief op de IT-uitgaven in de hardware-, software-, IT-diensten- en telecommunicatiesegmenten. Deze rapporten helpen Gartner-klanten de marktkansen en -uitdagingen te begrijpen. Het meest recente IT-uitgavenprognose-onderzoek is beschikbaar voor klanten van Gartner in “Gartner Market Databook, 2Q20 Update”.