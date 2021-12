Gartner plaatst Siemens DIS in Visionaries Quadrant IIoT

Siemens Digital Industries Software is door Gartner ‘gepositioneerd’ in het Visionaries Quadrant van het Gartner Magic Quadran voor Industrial IoT-platforms. Gartner, een wereldwijd IT-onderzoeks- en adviesbureau, beoordeelt IT-leveranciers op de kwaliteit en doeltreffendheid van de processen, systemen, methoden of procedures die de prestaties van IT-aanbieders concurrerend, efficiënt en effectief maken. Leveranciers worden ook beoordeeld op het vermogen om inkomsten, retentie en reputatie positief te beïnvloeden binnen Gartner’s visie op de markt. Siemens is gepositioneerd als de enige leverancier in het “Visionaries” kwadrant. Gartner beschrijft Visionaries als ‘de vernieuwers die de markt vooruit stuwen door in te spelen op opkomende, toonaangevende klantwensen en door nieuwe mogelijkheden te bieden om te excelleren’.

“We beschouwen onze positionering in het Magic Quadrant voor Industrial IoT-platforms door Gartner als een bevestiging van het leiderschap van MindSphere in Industrial Internet of Things (IIoT) en van onze missie om industrieën in staat te stellen nieuwe inzichten te genereren met IoT en AI”, zegt Ray Kok, Senior Vice President Cloud Application Solutions van Siemens Digital Industries Software. “We blijven innoveren terwijl we uitvoering geven aan onze product roadmap. Met elke MindSphere-update leveren we een echt revolutionair product dat klanten in alle sectoren helpt IIoT te benutten om digitale transformatie te stimuleren.”

Van edge tot cloud

MindSphere, Siemens’ industriële IoT as a service-oplossing, voedt het IoT van de edge tot de cloud met geavanceerde analyses en AI. Het maakt deel uit van Siemens’ Xcelerator-portfolio en integreert naadloos met andere software en diensten van Siemens om krachtige oplossingen mogelijk te maken, waaronder de volledige realisatie van de closed-loop digital twin. Gebouwd om gebruik te maken van het Mendix applicatie-ontwikkelingsplatform, stelt het klanten, partners en de volledige Siemens-organisatie in staat om snel gepersonaliseerde IoT-toepassingen te bouwen en te integreren, waardoor op maat gemaakte business use cases snel vorm kunnen krijgen. Door MindSphere en Siemens’ Industrial Edge-oplossingen te combineren met automatiseringsgegevens en data in context, kunnen uitgebreide en revolutionaire IoT-oplossingen eenvoudiger worden geïmplementeerd en zullen ze gericht zijn op het leveren van directe toegevoegde waarde.

Dat leveranciers met hoge beoordelingen worden opgenomen in de onderzoekspublicaties van Gartner betekent niet dat Gartner die adviseert. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden geïnterpreteerd als feiten.