Gartner: leveringen EV-auto’s groeien dit jaar zeer snel, ondanks chiptekort

Zes miljoen elektrische auto’s (batterij-elektrisch en plug-in hybride) zullen dit jaar worden verscheept naar de markt, een stijging ten opzichte van 4 miljoen in 2021, volgens een nieuwe voorspelling van Gartner.

“Tijdens COP26 in november 2021 is de Zero Emission Vehicle Transition Council overeengekomen dat autofabrikanten zich ertoe zullen verbinden om tegen 2040 alleen nog maar emissievrije voertuigen te verkopen, en eerder op toonaangevende markten, waardoor de autosector onder druk komt te staan om zich voor te bereiden op de decarbonisatie in het vervoer. EV’s zijn een belangrijke aandrijflijntechnologie om de CO2-uitstoot van de transportsector te helpen verminderen,” zegt Jonathan Davenport, onderzoeksdirecteur bij Gartner. “Het aanhoudende tekort aan chips zal wel van invloed zijn op de productie van EV’s in 2022. En hoewel de verschepingen van bestelwagens en vrachtwagens momenteel klein zijn, zullen deze snel groeien naarmate commerciële eigenaren het financiële en milieuvoordeel zien van het elektrificeren van hun wagenpark.” Gartner voorspelt dat elektrische auto’s in 2022 95% van de totale EV verschepingen zullen vertegenwoordigen en dat de rest verdeeld zal worden tussen bussen, bestelwagens en zware vrachtwagens (zie tabel hierboven).

Groot-China en West-Europa trekken EV-markt

Nu China autoconstructeurs een mandaat oplegt om tegen 2030 40% van alle EV’s te verkopen en autoconstructeurs nieuwe fabrieken oprichten voor de productie van elektrische auto’s, schat Gartner dat Groot-China in 2022 goed zal zijn voor 46% van de wereldwijde EV-leveringen. Groot-China zal de nummer 1 positie innemen wat betreft het aantal verscheepte EV’s wereldwijd, met 2,9 miljoen in 2022. West-Europa zal naar verwachting 1,9 miljoen EV’s verschepen in 2022, goed voor de tweede plaats in EV-levering. Noord-Amerika zal naar verwachting de op twee na grootste regio zijn wat betreft het aantal verscheepte EV’s: 855,3 duizend in 2022. “De plannen van de EU om de CO2-uitstoot van auto’s tegen 2030 met 55% en van bestelwagens met 50% te verminderen, is een katalysator voor de invoering van EV’s in Europa”, aldus Davenport.

Terwijl regeringen over de hele wereld nieuwe regelgeving en stimuleringsmaatregelen invoeren om de verkoop van EV’s te stimuleren, verhoogt de auto-industrie ook haar investeringen in bedrijven die laadinfrastructuur en voertuigbatterijtechnologie leveren om de overstap naar EV’s door consumenten en bedrijven te ondersteunen en te ondersteunen. Gartner voorspelt dat het aantal openbare EV-laadstations wereldwijd zal stijgen van 1,6 miljoen in 2021 tot 2,1 miljoen in 2022.

Uitdagingen voor massale invoering EV blijven bestaan

Om de overstap naar EV’s te bevorderen, zullen autofabrikanten verschillende factoren moeten aanpakken, zoals het verlagen van de prijs van EV’s en batterijen, het recyclen van EV-batterijen, het aanbieden van een ruimere keuze aan voertuigmodellen met een groter rijbereik en het verbeteren van de laadinfrastructuur.

“Daarnaast is een belangrijk probleem dat moet worden aangepakt het gebrek aan beschikbaarheid van snelladers voor thuis en openbaar opladen,” zegt Davenport. “Nutsleveranciers zullen hun investeringen in smart grid-infrastructuur moeten verhogen om het groeiende elektriciteitsverbruik aan te kunnen. Bovendien zullen landen die fossiele brandstoffen gebruiken om elektriciteit op te wekken, hun elektriciteitsopwekking anders moeten inrichten om in te spelen op de transitie.”