Gartner lanceert zeven aanbevelingen voor het creëren van een Enterprise Cloud Strategie

Nu het gebruik van clouddiensten blijft groeien, moeten enterprise-architecten en leiders op het gebied van infrastructuur & operations (I&O) doet Gartner zeven aanbevelingen voor een pragmatische cloudstrategie voor organisaties. “Een cloudstrategie is cruciaal voor elke organisatie en zou een beknopt standpunt moeten zijn over cloud en de rol ervan in de organisatie”, aldus Raj Bala, senior onderzoeksdirecteur bij Gartner. “De overstap naar de cloud zonder cloudstrategie leidt tot ad hoc adoptiepatronen, wat resulteert in hogere kosten, onsamenhangend beheer, beveiligingslekken en algemene ontevredenheid over de resultaten van de cloud.”

Analisten van Gartner formuleren zeven aanbevelingen voor een pragmatische cloudstrategie tijdens de Gartner IT Infrastructure Operations & Cloud Strategies Conference 2020, die tot en met donderdag in Noord- en Zuid-Amerika en EMEA plaatsvindt.

1. 1. Zorg ervoor dat de cloudstrategie de bedrijfsstrategie volgt

De bedrijfsstrategieën verschillen aanzienlijk per organisatie. “Het is cruciaal voor bedrijfsarchitecten en I&O-leiders om hun cloudstrategie af te stemmen op de bedrijfsstrategie van hun organisatie en deze actief te ondersteunen, ongeacht of hun organisatie consumentendiensten, zakelijke diensten of andere producten aanbiedt”, aldus Bala.

2. 2. Beoordeel vijf soorten risico’s in de cloud om de veiligheid, de naleving en andere zorgen in de cloud aan te pakken

Bij het bepalen van een cloudstrategie moeten enterprise-architecten en I&O-leiders cloudgerelateerde risico’s beoordelen voor de volgende vijf soorten risico’s: wendbaarheidsrisico; beschikbaarheidsrisico; veiligheidsrisico; leveranciersrisico; compliancerisico. De mogelijke risico’s moeten worden afgewogen tegen de potentiële voordelen op een evenwichtige en conforme manier. “Risicomanagement moet een integraal onderdeel zijn van elk cloud-strategieproces”, aldus Bala. “Het formuleren van specifieke cloud exit-strategieën alvorens zich te committeren aan een cloudproject of leveranciersrisico is een belangrijke stap in het bereiken van evenwichtige beslissingen op het gebied van cloud deployment.

3. 3. Vraag Kostenvermindering als belangrijkste drijfveer voor de goedkeuring van de wolk

Een van de meest gestelde cloudvragen van Gartner-klanten is: “Is de cloud echt goedkoper?” Het antwoord hierop vraagt om nuancering: de totale kosten zijn afhankelijk van het type clouddienstverlening en de kenmerken van de werklast, en van de specifieke omstandigheden van de organisatie. “Omdat de meeste organisaties ervaring hebben opgedaan met echte cloud-implementaties, liggen de voordelen meer in innovatie en snelheid dan in de kosten”, aldus Bala.

4. Plan potentiële routes naar de cloud

Voor veel organisaties zou een cloudstrategie verschillende mogelijke routes naar de cloud moeten plannen, zoals:

– Rehosting wordt gebruikt om een applicatie met minimale inspanning te verplaatsen. Dit betekent ook minimale verandering en dus minimale voordelen, omdat de meeste applicatieaspecten hetzelfde blijven.

– Refactoring wordt gebruikt om gebruik te maken van diensten zoals cloud-managed databases in plaats van bestaande databases te migreren naar de cloud en ze intern te blijven beheren, maar dan op een andere plaats.

– Rebuilding wordt gebruikt om een strategische applicatie te recreëren met een cloud native architectuur die het gebruik van elastische schaalbaarheid en pay-per-use cloud prijsmodellen mogelijk maakt.

5. Het model van gedeelde verantwoordelijkheid van de cloud begrijpen

Een fundamentele verandering die cloud computing introduceert is het concept van een gedeeld verantwoordelijkheidsmodel. In de cloud worden de verantwoordelijkheden van de aanbieder bepaald door de kenmerken en mogelijkheden van de aangeboden clouddienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klantorganisatie om de mogelijkheden van de cloud-dienstverlening binnen de eigen processen aan te wenden om het gewenste resultaat te behalen. “Cloud-afnemers moeten goed begrijpen wat ze redelijkerwijs van hun leverancier mogen verwachten en wat hun eigen verantwoordelijkheid is. Omdat vaardigheden en ervaring essentieel zijn voor een verantwoord gebruik van de clouddiensten, moeten organisaties ook de opleiding, training en uiteindelijk certificering van hun personeel dat gebruik maakt van de clouddiensten faciliteren”, aldus Bala.

6. Onderscheid de aanpak voor de drie typische gebieden van de goedkeuring van de ondernemingscloud

Gartner heeft drie verschillende gebieden van cloud adoptie waargenomen: adoptie van software as a service (SaaS) voor snelle toegang tot moderne standaardfunctionaliteit; adoptie van cloudinfrastructuurplatforms (CIPS) voor het bouwen van unieke nieuwe functies; en de migratie van huidige en legacy-applicaties. Bij het formuleren van hun cloudstrategie moeten enterprise-architecten en I&O-leiders een holistische kijk hebben op de afwegingen die zij moeten maken tussen operationele controle en beheer. De aanpak moet worden geëvalueerd voor elke applicatie die in de cloud wordt ingezet.

7. Omarm de veranderende rol van de IT-afdeling

“Het maakt niet uit welke cloudstrategie enterprise-architecten en I&O-leiders kiezen, de strategie zal een veranderende rol voor hun interne IT-organisatie met zich meebrengen”, aldus Bala. “Typisch leidt dit tot het aanstellen van een cloudarchitect, het oprichten van een cloudcentrum van excellentie en het opzetten van een cloud-dienstenmakelaarsgroep die contacten onderhoudt tussen de belanghebbenden in het bedrijfsleven en de clouddienstverleners”. Na verloop van tijd kan de IT-afdeling een rol gaan spelen op het gebied van clouddiensten, vergelijkbaar met die van de HR-afdeling op het gebied van human resources. “IT zou steeds meer digitale-savvy business afdelingen kunnen faciliteren om de juiste cloud-diensten te selecteren en te benutten”, aldus Bala.

Klanten van Gartner kunnen meer lezen in het rapport “7 Elements for Creating a Pragmatic Enterprise Cloud Strategy“.