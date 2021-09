Vier trends op de Gartner, Inc. Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2021 zijn de drijvende kracht achter innovatie op korte termijn van kunstmatige intelligentie (AI). Deze trends omvatten verantwoorde AI; kleine en brede databenaderingen; operationalisering van AI-platforms; en efficiënt gebruik van data, model en compute resources.

“AI-innovatie vindt in een snel tempo plaats, met een bovengemiddeld aantal technologieën in de Hype-cyclus die binnen twee tot vijf jaar mainstream adoptie bereiken”, aldus Shubhangi Vashisth, senior principal research analyst bij Gartner. “Innovaties zoals edge AI, computer vision, decision intelligence en machine learning staan allemaal klaar om de komende jaren een transformatieve impact op de markt te hebben.”

De AI-markt blijft in een evolutionaire toestand, met een hoog percentage AI-innovaties op de naar boven hellende Innovatie Trigger (zie figuur 1). Dit duidt op een markttrend van eindgebruikers die op zoek zijn naar specifieke technologiemogelijkheden die vaak verder gaan dan de mogelijkheden van de huidige AI-tools.

Verantwoordelijke AI

“Meer vertrouwen, transparantie, eerlijkheid en controleerbaarheid van AI-technologieën blijft van toenemend belang voor een breed scala aan belanghebbenden”, aldus Svetlana Sicular, research vice president bij Gartner. “Verantwoorde AI helpt eerlijkheid te bereiken, ook al worden vooroordelen in de gegevens gebakken; vertrouwen winnen, hoewel transparantie- en uitlegmethoden evolueren; en zorgen voor naleving van de regelgeving, terwijl ze worstelen met het probabilistische karakter van AI.”

Gartner verwacht zelfs dat tegen 2023 al het personeel dat is ingehuurd voor AI-ontwikkelings- en trainingswerk expertise in verantwoorde AI moet aantonen.

Kleine en brede gegevens

Data vormt de basis van succesvolle AI-initiatieven. Kleine en brede databenaderingen maken robuustere analyses en AI mogelijk, verminderen de afhankelijkheid van organisaties van big data en leveren een rijker, completer situationeel bewustzijn.

Volgens Gartner zal tegen 2025 70% van de organisaties gedwongen zijn om hun focus te verleggen van grote naar kleine en brede data,waardoor ze meer context krijgen voor analytics en AI minder datahonger krijgt.

“Kleine data gaat over de toepassing van analytische technieken die minder data vereisen, maar toch nuttige inzichten bieden, terwijl brede data de analyse en synergie van een verscheidenheid aan databronnen mogelijk maakt”, aldus Sicular. “Samen maken deze benaderingen robuustere analyses mogelijk en helpen ze een meer 360-graden beeld te krijgen van zakelijke problemen.”

Operationalisering van AI-platforms

De urgentie en kritiek van het gebruik van AI voor bedrijfstransformatie drijft de noodzaak van operationalisering van AI-platforms aan. Dit betekent dat AI-projecten van concept naar productie moeten worden verplaatst, zodat OP AI-oplossingen kan worden vertrouwd om bedrijfsbrede problemen op te lossen.

“Uit onderzoek van Gartner is gebleken dat slechts de helft van de AI-projecten van pilot naar productie komt, en projecten die daar gemiddeld negen maanden over doen”, aldus Sicular. “Innovaties zoals AI-orkestratie- en automatiseringsplatforms (AIOAPs) en model operationalisering(ModelOps)maken herbruikbaarheid, schaalbaarheid en governance mogelijk, waardoor AI-acceptatie en -groei worden versneld.”

Efficiënt gebruik van middelen

Gezien de complexiteit en schaal van de gegevens, modellen en rekenresources die betrokken zijn bij AI-implementaties, vereist AI-innovatie dat dergelijke resources maximaal efficiënt worden gebruikt. Multi-ervaring, composiet AI, generatieve AI en transformatoren krijgen steeds meer zichtbaarheid in de AI-markt vanwege hun vermogen om een breed scala aan zakelijke problemen op een efficiëntere manier op te lossen.

Gartner-klanten kunnen meer lezen in het rapport “Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2021.” Dit onderzoek maakt deel uit van het Gartner Special Report “2021 Hype Cycles: Innovating Delivery Through Trust, Growth and Change.” De Gartner Hype Cycles 2021 helpen organisaties om van innovatie een kerncompetentie te maken en hun benadering van innovatielevering vorm te geven en prioriteit te geven.

De IT-praktijk van Gartner biedt CIO’s en IT-leiders de inzichten en tools om de organisatie door digitale transformatie te leiden om bedrijfsgroei te leiden.