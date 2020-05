Vanaf maart 2020 was 55% van de CEO’s van technologie nog niet begonnen met de voorbereiding op een economische neergang, volgens een recent onderzoek van Gartner. Nu technologiebedrijven wereldwijd worden geconfronteerd met de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, kan het met van de cash burn rate CEO’s van tech-bedrijven helpen bij het berekenen van de financiële ruimte die hun bedrijf heeft en beoordelen hoe groot het vermogen om de huidige recessie te overleven.

Gartner’s 2020 Tech CEO survey werd online gehouden tussen december 2019 en februari 2020, toen de eerste golf van COVID-19-gevallen over de hele wereld werd gemeld, maar voordat deze op 11 maart 2020 werd uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. De enquête werd gehouden onder 285 respondenten in Noord-Amerika, West-Europa en Azië / Pacific met de titel van CEO of iets vergelijkbaars, bij organisaties die actief zijn in de hightechindustrie, met een verwachte jaarlijkse omzet voor 2019 van maximaal $ 250 miljoen. “Hoewel uit de enquête bleek dat 43% van de CEO’s van technologie zich zorgen maakte over een economische recessie en hoe die de omzetgroei de komende 12 maanden zou beïnvloeden, stelden velen actie uit om zich op deze gebeurtenis voor te bereiden”, aldus Patrick Stakenas, senior research director bij Gartner. “Naarmate de financiering en het beschikbare kapitaal de komende weken en maanden schaarser worden, zullen technologiebedrijven, ook als de COVID-19-uitbraak vertraagt, voor overleven het moeten hebben van bestaande klanten en contant geld op de bank.”

Aangezien de huidige economie de inkomsten voor bedrijven op korte en lange termijn blijft bedreigen, moeten tech-CEO’s onmiddellijk twee maatregelen nemen om de financiële ruimte te berekenen en een overlevingsstrategie te bepalen.

Gebruik cash burn rate om de financiële ruimte te berekenen

De meerderheid van de tech CEO’s houdt de omzetgroei en winstgevendheid bij, maar slechts een deel meet momenteel de cash burn rate. Dit gebrek aan focus daarop heeft geleid tot ernstige cashflowproblemen voor bedrijven tijdens de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische neergang. Het percentage waarmee cash verbruikt wordt, wordt berekend door alle bedrijfskosten – inclusief salarissen, huur en overhead – bij elkaar op te tellen om bruto cash burn te verkrijgen. Door daar alle betalingen van klanten van af te trekken blijft de netto cash burn over. Zo worden de totale kosteneffecten van het bedrijf gemeten.

“Cashflow is de belangrijkste maatstaf voor succes of falen van bedrijven in deze huidige omstandigheden”, zei Stakenas. “CEO’s van start-up tech moeten de cashflow wekelijks meten. Met een ‘worst case’-prognose in handen, kunnen ze de knelpunten bepalen en het vermogen van het bedrijf om COVID-19 te overleven beoordelen. ”

Bepaal kritische acties om te overleven

Als een bedrijf minder dan drie maanden cash ruimte heeft, is de kans op financiële overleving klein. Voor degenen met drie tot zes maanden contant geld, zal overleven drastische kostenbesparing, verwerving van extra kapitaal of een verkoop van het bedrijf vereisen. Als het bedrijf meer dan zes maanden aan contant geld beschikbaar heeft, moeten CEO’s onmiddellijk actie ondernemen om dit uit te breiden naar ten minste 18 maanden, om te zorgen voor zowel langetermijnoverleving als kansen om het bedrijf verder te financieren.

“Bedrijven die minder dan 18 maanden aan financiële banen hebben, moeten alle mogelijke kosten elimineren”, aldus de heer Stakenas. “De realiteit is dat startups die vastzitten om geld, het bedrijf zeer slank moeten runnen om te overleven.” Klanten van Gartner kunnen meer lezen in de rapporten “Survey Data: Gartner Annual Tech CEO Survey, 2020”, “Tech CEOs With 6 Months of Cash or Less: What You Need to Do Immediately” en “Tech CEOs Must Look Forward Through Uncertainty.” Lees meer over het prioriteren van kosteninitiatieven op bedrijfsresultaten met het Gartner Cost Optimization Framework.