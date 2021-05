Snelgroeiend Deens modemerk GANNI heeft het Nedap iD Cloud platform geselecteerd om volledige voorraadzichtbaarheid te realiseren. De eerste stap van deze inzet is het bereiken van compleet inzicht in winkelvoorraad, wat leidt tot geoptimaliseerde artikelbeschikbaarheid en efficiencyverbetering. Als volgende stap kunnen alle artikelen, of ze zich nu in de distributiecentra of in de winkels bevinden, worden geconsolideerd in één gecentraliseerde voorraad. Hierdoor is er geen aparte voorraad meer nodig voor de afhandeling van web orders en winkelorders. Dit stelt GANNI in staat omnichannel diensten, zoals ship-from-store, verder te ontsluiten.

Het merk GANNI staat bekend om zijn scandi-coole stijl en de toewijding om organisatie-breed betere keuzes te maken. Een belangrijke stap in het verduurzamen van mode is het optimaliseren van supply chain processen en zo wendbaar mogelijk worden. Dit kan alleen worden bereikt door een volledige zichtbaarheid van de alle items, waardoor GANNI elk individuele kledingstuk in elke stap van zijn levenscyclus kan volgen. Door gebruik te maken van RFID-technologie kan GANNI voldoen aan de toenemende vraag van de consument tegen de laagst mogelijke voorraadniveaus.

Beslissingen nemen die beter zijn voor bedrijf en milieu

“Bij GANNI voelen we de verplichting om onze sociale en milieu-impact te minimaliseren. Bij elke investering die we doen, vragen we ons af ‘Maken we hier echt een verschil of kan het nog beter?’ Het verhogen van de klanttevredenheid is ook een belangrijke drijfveer voor ons en we willen laten zien dat de mode-industrie beter kan. Door RFID te implementeren, krijgen we volledig zicht op de voorraad in onze winkels. Dit legt de basis voor omnichannel-diensten, zoals ship-from-store. De mogelijkheid om winkel- en DC-voorraden samen te voegen stelt ons in staat artikelen daar aan te bieden waar we ze nodig hebben. Dit voorkomt overbevoorrading en overproductie, en zorgt er tegelijkertijd voor dat onze klanten nog steeds blij met ons zijn”, aldus Karolin Stjerna, Supply Chain Director bij GANNI.

De business case voor RFID bewijzen

Het eerste contact met GANNI kwam tot stand tijdens een Nedap Retail Round Table, een netwerkevenement met als doel retailers met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen met betrekking tot RFID en de toepassingsmogelijkheden ervan. “Een van de redenen waarom we voor Nedap hebben gekozen is de culturele fit die we ervaren. Wij waarderen de aanpak gericht op netwerken en het delen van ervaringen om retail beter te maken, of dit nu vanuit winstoogpunt is of vanuit een andere zakelijke doelstelling. Na ook een goede business case berekening, hebben we besloten om verder te gaan. Al binnen twee weken na de implementatie hebben we de voorraadnauwkeurigheid in een van onze winkels verhoogd van 93,4% naar 99,5%”, aldus Stjerna.

Andere voorbeelden van efficiëntiewinst als gevolg van de implementatie van het Nedap iD Cloud-platform zijn de snelle en nauwkeurige goederenontvangst, vlotte retourafhandeling naar distributiecentra en het mogelijk maken van transfers tussen winkels met behulp van RFID. De ‘zoek’-functionaliteit zorgt voor een snelle lokalisatie van kleding in de winkel, waardoor GANNI de algehele winkelervaring verbetert door klanten snel de artikelen te geven waarnaar ze op zoek zijn.

Winkels openen in de VS ondanks de pandemie

Wat online begon, groeit nu uit tot een gestaag groeiende omnichannelaanpak. Met recente winkelopeningen in de VS breidt GANNI momenteel zijn volledige merkervaring uit voor zijn wereldwijde achterban. Elles te Boome-Harbers, Business Development Manager bij Nedap Retail zegt hierover: “We zijn er trots op dat we GANNI hebben kunnen toevoegen aan onze iD Cloud platform community. Het was een genoegen om te zien hoe zowel hun RFID-projectteam als de winkelteams ons platform adopteerden. Na slechts één training op afstand, nam GANNI met succes de rest over. Na deze eerste stap, kijken we er naar uit om deze samenwerking voort te zetten en dit vooruitstrevende merk te begeleiden in de rest van zijn RFID traject.