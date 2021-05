De corebusiness van Future Electronics is om in de elektronicawereld alle verwikkelingen te volgen en er tijdig op te acteren, zodat de klant nooit voor verrassingen komt te staan. Niet dat elke klant zich láát adviseren. ‘Al in de conceptfase in gesprek komen, dat is het meest ideale scenario.’

De klant uit de wind houden in ‘a perfect storm’

‘Een storm op de Filipijnen, een aardbeving in Japan, een beleidswijziging van de Amerikaanse regering, een stijging van de goudprijs of een overnamegerucht – het heeft allemaal direct invloed op onze business.’ Aldus Wilfred Poot, country manager van de Nederlandse vestiging van Future Electronics, een wereldwijd opererend familiebedrijf met meer dan 5.000 medewerkers, van wie elf in ons land. Een bedrijf dat bij zo’n tweehonderd elektronicafabrikanten elektronica inkoopt: diodes van STMicroelectronics, positiesensoren van Infineon, logic IC’s van Nexperia, processoren van NXP, connectoren van TE, et cetera.

‘Wij zien van welke component de levertijden oplopen’

‘De chipstekorten nemen dramatische vormen aan en brengen veel bedrijven in grote problemen. Met name het geleverd krijgen van microcontrollers, gebaseerd op technologie van het bedrijf Arm, die tegenwoordig in het hart van vrijwel elk eindproduct zitten, is een punt’, duidt Poot. De productie van deze controllers gebeurt door een klein aantal foundries waarvan het Taiwanese TSMC de grootste is. ‘Deze fabrikant kan de vraag niet aan.’ De oorzaken liggen zowel aan de aanbod- als de vraagkant. ‘TSMC investeert vooral in EUV, voor de high-end IC’s, en daarom niet in de lijnen voor minder hoogwaardige chips voor sensoren, RF-componenten en kleinere microcontrollers waar steeds weer diezelfde technologie in zit. Dat was vorig jaar al een probleem, waardoor niet kon worden voorzien in de vraag naar thuiswerk-elektronica. Maar nu komt de productie van batterijauto’s – waarin nog veel meer chips zitten dan in auto’s met verbrandingsmotoren – goed op gang en krijgt ook de toepassing van 5G weer vaart. De vraag naar componenten met Arm-technologie is nu veel groter dan het aanbod. Het lijkt op een perfect storm.’

In de peiling houden

Het is aan Future Electronics te zorgen dat klanten – oem’ers, EMS-bedrijven en micro-elektronica-designbureaus – geen last van die storm krijgen. Dat vergt kennis van de wereldwijde elektronicamarkt, het in de gaten houden van alle relevante ontwikkelingen, het speuren naar innovaties met potentieel grote toegevoegde waarde én een zekere overtuigingskracht.

Om die wereldmarkt in de peiling te houden, beschikt Future over één wereldomspannend systeem. ‘Dat geeft mij inzicht in alle voorraden van tienduizenden verschillende componenten waar ook ter wereld. Wij zien van welke component de levertijden oplopen of dat binnenkort gaan doen, door wat voor factoren dan ook. In gesprek met de klant of diens klant kunnen wij adviseren welke component hij in zijn ontwerp het best kan toepassen. Ook organiseren we sinds september maandelijkse market intelligence calls. Door de toenemende problemen is het animo hiervoor enorm.’

Parels

Aanbevolen componenten komen vaak van een van de sleutelleveranciers van Future Electronics: de grote fabrikanten met een grote financiële stabiliteit waarbij je niet de kans loopt dat een component onverwachts uit productie gaat of door overname in handen van de concurrent komt. ‘Daarnaast doen we ook zaken met kleinere, innovatieve leveranciers die technologie in huis hebben met hoge toegevoegde waarde voor de klant. Neem de chips van Decawave die op 10 centimeter nauwkeurig een indoorpositie kunnen bepalen. Wij beschikken over een groot aantal gespecialiseerde technici die voortdurend op zoek zijn naar dat soort parels.’

Future Electronics heeft voor dat werk uitsluitend hbo’ers en academisch geschoolden op de loonlijst staan en voor vragen die een specialisme vergen dat in Nederland niet aanwezig is, worden collega’s uit andere landen ingezet, aldus Poot. Toch omarmt de klant niet alle adviezen meteen. ‘Menig designbureau of kleinere machinebouwer heeft niet de kennis in huis. Toch wordt ons advies om bepaalde componenten op voorraad te houden of niet in een ontwerp op te nemen, niet altijd opgevolgd, zeker als een inkoper of engineer zelf geen ervaring heeft met eerdere tekorten. We hebben het meegemaakt dat een product na de eerste release al herontworpen moest worden omdat een kritieke component obsoleet was geworden. Als we voor een component wereldwijd voldoende klandizie zien, bouwen we daar dan ook een grotere voorraad van op, proactief, ook zonder afnamegarantie. Uiteraard zijn we hiervoor afhankelijk van klantinformatie. Mijn oproep is dan ook: “Daag ons uit uw product beter te maken!”’

Ideale scenario

‘Nogal wat engineers gaan zelf op zoek naar componenten, uit vrees voor hoge kosten als ze zich door ons laten adviseren en zetten ons louter in als distributeur. Maar wij praten met r&d van grote bedrijven, denken mee over de ontwikkeling van vermogenselektronica, ledverlichting, intelligente sensoren enzovoort. Ons doel is klanten te helpen een competitiever product naar de markt te brengen. Al in de conceptfase in gesprek komen, dat is het meest ideale scenario. Dan kunnen we obsoleties voorkomen en zorgen voor componenten met de hoogste toegevoegde waarde.’