FS Solutions in Goor, leverancier van totaaloplossingen, onderdelen en modulaire systemen voor procesautomatisering en intern transport, werkt voor het automatiseringsdeel samen met Turck in Zwolle. Decentrale aansturing via een netwerkmodule blijkt vele voordelen te hebben boven conventioneel bekabelen.

Netwerkmodule Turck verzamelt signalen direct op de transportbaan

FS Solutions richt zich op de food-, intralogistiek-, farma-, tabak- en fast moving consumer goods-markt. Dankzij de modulaire opbouw is elk systeem naar wens van de klant samen te stellen. Doorgaans kiest het bedrijf per opdrachtgever voor samenwerking met installateurs die de automatisering op een conventionele manier invullen: het bekabelen van machines vanuit een centrale schakelkast. Dat kost veel tijd, stelt Gerjan Woelders, automation systems engineer bij Turck. ‘En als er flexibel of snel geschakeld moet worden, heeft dat grote impact. Wellicht moet er iets in de kast aangepast of uitgebreid worden en vervolgens bij de bekabeling. Wanneer het dan uurtje-factuurtje is, gaat het hard.’

Systeemdenken

Volgens Woelders wordt systeemdenken dan ook steeds belangrijker: niet alleen componenten verkopen, maar een totaaloplossing bedenken. ‘Wij werken met decentrale aansturing via een netwerkmodule, een industrieel ethernet. Dat betekent dat we zo veel mogelijk uit de schakelkast trekken en op de transportband zetten. Die netwerkmodule doet dus meer dan signalen van sensoren verzamelen en deze op het netwerk zetten; het is in feite een mini-controller.’ Samen met FS Solutions werd gekeken naar een slimme inrichting van de automatiseringsoplossing. ‘Dat je die in geval van last-minute wijzigingen, bijvoorbeeld een extra motor of module toevoegen, toch nog snel kunt aansluiten’, verklaart Woelders. ‘En dat kan met ons systeem omdat het modulair is opgebouwd. Met connectoren maak je simpel een aftakking van de voedingskabel naar de nieuwe motor en je voegt hem toe in de software. Dat is in een halfuurtje gebeurd. Ander voordeel is dat je een stuk minder kabels in de kabelgoot hebt en de gestandaardiseerde schakelkast hetzelfde blijft.’

Alles stekkerbaar

Bij een klant van FS Solutions werd eerst één transportband gebouwd en daarna gefaseerd verder opgebouwd, waarbij Turck de schakelkast standaardiseert voor bijvoorbeeld zes banen. Woelders: ‘Daarbij is de schakelkast steeds exact hetzelfde gebleven, ook als er een motor bij geplaatst wordt. Waar voorheen alle sensoren en kabels richting die kast gingen, worden nu alle signalen direct op de transportband verzameld en gaat er nog maar één netwerkkabel naar de kast.’ Sensoren detecteren bijvoorbeeld of er een pakketje aanwezig is of dat er sprake is van een opstopping. Turck voert alles stekkerbaar uit met connectoren, ook in de kast. ‘Daardoor is een onderdeel vervangen een fluitje van een cent. Twee stekkers vervangen, andere erop en weer gaan. Zo wordt stilstand tot een minimum beperkt. Die paar stekkers insteken zou je zelfs door een technische man kunnen laten doen, je hebt eigenlijk geen installateur of programmeur nodig’, zegt Woelders.

OT én IT

In het geval van FS Solutions adviseerde Turck ook over de te gebruiken motoren. ‘We leveren die niet zelf, maar hebben wel kennis van oplossingen in de markt die aansluiten bij ons decentrale concept. De aansturing van motoren moet passen bij onze module’, stelt Woelders. Als voorbeeld noemt hij de motoren van Lenze of SEW. ‘Daarbij is de snelheidsregeling in de motor zelf geïntegreerd. Die hoef je dus niet meer in de kast te plaatsen. Motoren van SEW worden bovendien met een protocol aangestuurd, dat we toevoegen aan de software van de netwerkmodule. Dat is onze toegevoegde waarde, want met hardware alleen kom je er niet meer.’

´Je hebt eigenlijk geen installateur of programmeur nodig´

FS Solutions gebruikt de netwerkmodule puur in de fabriekshal als operational technology (OT). Er zijn echter meer mogelijkheden, aldus Woelders. ‘Je zou de module ook kunnen gebruiken om informatie in de lijn te genereren en met IT die data al dan niet in cloudgebaseerde systemen te verzamelen en te analyseren. Ook hier voorziet Turck in volledige oplossingen inclusief edge gateways voor de ontsluiting van alle relevante data.’ Bijvoorbeeld door een vibratiesensor op een motor te plaatsen om het gedrag van de aandrijving te volgen voor conditioning monitoring. ‘Je weet dan van tevoren: volgende week is die motor kapot.’ Of die toepassing wenselijk is, hangt af van de inrichting van het productieproces. ‘Bij FS Solutions is vervanging van een motor snel geregeld en dat maakt de stilstand minimaal. Maar wanneer vervanging tijdsintensief is en de productie uren stil komt te liggen, is het voorspellen van uitval wel belangrijk. Dan gaan we van OT zeker richting IT.’