Eind mei ging de ‘frisdrankfabriek’ in het Experience Center van MA-IT in Deventer live. Het is niet de eerste testinstallatie van MA-IT: eerder al kwamen er een automatisch magazijn, een 3D-printer, robots en een logistieke opstelling met lopende banden in de trainingsruimte. De maakindustrie en machinebouw werden zo prima bediend, maar tot nu toe ontbrak een opstelling voor de procesindustrie. ‘Uiteraard stond een brouwerij boven aan het lijstje, maar dat leek me gezien de studenten en docenten die hier komen, geen verstandige keus. Vandaar de frisdrankopstelling’, stelt Aram Malas, managing director bij MA-IT, dat bedrijven en organisaties ondersteunt bij het succesvol uitvoeren van projecten op het gebied van engineering in de industriële automatisering. Het bedrijf heeft tevens vestigingen in Almere, Son en Gorinchem.

De frisdrankfabriek combineert alle veelvoorkomende aspecten in de procesindustrie: van besturingstechniek en safety tot voedselveiligheid, mechanical en electrical engineering, cybersecurity en IoT. De trainingslocatie is bedoeld voor het eigen personeel maar ook voor medewerkers van klanten en partners waar MA-IT mee samenwerkt. Verder biedt het bedrijf in het kader van zijn MVO-programma gratis onderwijs en trainingen aan mbo- en hbo-studenten en hun docenten. ‘Momenteel beschikken we over twee ervaren consultants die al jaren projecten doen. Zij geven hun kennis terug aan de toekomstige generatie’, zegt Malas. ‘Dat loopt uiteen van hybride besturingssystemen tot geautomatiseerde reinigingssystemen met slimme sensoren.’

Achterliggend doel is uiteraard het ontwikkelen van oplossingen om bedrijfs- en onderhoudskosten voor klanten te managen en liefst te verlagen. Voor de frisdrankfabriek werkt MA-IT nauw samen met diverse bedrijven (zoals B&R Automation, IFM, Eplan, De Kruijff), overheden en onderwijsinstellingen (HAN, Hogeschool Utrecht, Windesheim, Saxion). ‘Studenten denken veel meer out-of-the-box dan mijn eigen generatie. Ze hebben fantastische ideeën, waar soms ook innovaties uit voortkomen’, aldus Malas. ‘En bedrijven kunnen engineers kennis laten opdoen van hun hardware en hun naamsbekendheid vergroten. Bovendien krijgen ze veel feedback.’

De nieuwe testinstallatie leidde al tot de nodige extra telefoontjes. ‘Tegelijk met de lancering werd namelijk de tweede NOW-regeling bekend, die bedrijven aanspoort aan de slag te gaan met scholing van hun personeel. Wij kunnen hier maatwerkoplossingen voor bieden. Een voorbeeld hiervan is de ‘Oplossing in 1 dag’, waarbij alle stakeholders aan tafel zitten in ons Experience Center voor een concept op maat rond techniek of opleidingen.’