Midden in het fantastische succes van het boek “Additive Manufacturing Technologies” van Wetenschappelijk Directeur – Professor Ian Gibson, kondigt Fraunhofer Project Center een nieuw project aan. AMBITION is een vooruitstrevend project voor de industriële overgang naar Additive Manufacturing.

Professor Ian Gibson is een aanwinst voor de afdeling Design, Production & Management op de Universiteit Twente. Tevens bekleedt hij de rol van Wetenschappelijk Directeur binnen het Fraunhofer Project Center en is hij bekend door zijn bestseller “Additive Manufacturing Technologies”.

Volgens het jaarverslag van ResearchGate, staat Professor Gibsons boek op nummer 1 van alle studieboeken over de maakindustrie. “Additive Manufacturing Technologies”, gepubliceerd door Springer, heeft met een verkoop van meer dan 2,8 miljoen exemplaren een record verbroken.

AMBITION is een nieuwe stap naar de industriële ontwikkeling van Additive Manufacturing (AM, ook wel bekend als 3D Printing) van het onderzoeksteam van Fraunhofer Project Center. AMBITION is onderdeel van het grotere Advanced Manufacturing Program (AMP), dat zich focust op hoe AM beter geïmplementeerd kan worden binnen de maak-/productie-industrie.

Met het AMP verbetert Fraunhofer Project Center de samenwerking tussen bedrijven op het gebied van het snel ontwikkelende Industry 4.0. Wanneer Additive Manufacturing correct wordt toegepast, kan het de productperformance verbeteren, de productiekosten verlagen en supply chainproblemen overwinnen. AMBITION biedt hoop voor bedrijven, door hun productiviteit te verbeteren middels innovatie.

“Hoewel de meeste fabrikanten het bestaan van AM kennen, vinden ze het lastig om te bepalen hoe en wanneer ze dit kunnen toepassen in hun productieproces,” aldus Professor Gibson. “Bij AM gaat het erom dat je anders leert kijken naar je productieproces. Dat is altijd moeilijk, tenzij je de juiste begeleiding hebt.”

AMBITION richt zich op het faciliteren van onderzoek door lokale bedrijven. Door bedrijfseigenaren en hun personeel op te leiden in de modernste technieken, kan FPC hen helpen groeien en kwalitatief hoogwaardige producten produceren tegen lagere kosten en in minder tijd.

Bestaande bedrijven en kennispartners hebben de handen ineengeslagen voor AMBITION, waarvoor ze samenkomen in innovatiehub Perron038 in Zwolle.

De huidige partners zijn:

Partnerbedrijven

● TT Engineering

● MechDes Engineering

● TDC

● TRICAS

Kennispartners:

● Fraunhofer Project Center FPC / University of Twente (UT)

● Hogeschool Windesheim

● Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT)

AMBITION helpt de AM-technologie van de projectpartners te verbeteren, door ervoor te zorgen dat ze niet alleen over de juiste technologie beschikken, maar ook praktische implementatieplannen kunnen ontwikkelen. Het FPC AMBITION team, onder leiding van Professor Gibson, leidt de partners ook op, om de productiviteit te verhogen. Dit is een perfecte kans voor bedrijven in de maak- of productie-industrie, die nieuwe technieken durven te omarmen voor een betere toekomst. Nieuwe partners kunnen, door mee te doen aan dit project, deel gaan uitmaken van de Additive Manufacturing revolutie.

“Het is nooit een ideaal moment om nieuwe technologie toe te gaan passen. Ons doel is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, en het bedrijfsrisico te minimaliseren,” zegt Professor Gibson.

AMBITION omvat de volgende onderdelen:

1. Audit: het helpen van bedrijven in het beoordelen van hun productietechnologie en het maken van plannen voor de modernisering ervan.

2. Kennisoverdracht: trainingsprogramma’s die bedrijven helpen met de juiste kennis en training over de verschillende technologieën, design, implementatie en het maken van een bedrijfsplan voor Additive Manufacturing.

3. Design voor Additive Manufacturing: hier ondersteunen we bij de vormgeving van het product en de AM-workflow. Onderwerpen zoals topologie-optimalisatie en “generative design” komen hier ook aan bod, net zoals hoe men een AM-proces optimaliseert voor een optimale doorvoer en na-verwerking.

4. Ontwikkeling van een Demonstrator: samen met de partners kijken we hoe we AM het best kunnen ontwikkelen voor specifieke toepassingen.

Fraunhofer Project Center is verbonden aan de Universiteit Twente en is een samenwerkingsverband voor geavanceerd onderzoek voor de industrie. Partners van dit project zijn:

• Universiteit Twente, de organiserende universiteit

• Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT) in Aken, Duitsland

• Hogeschool Saxion

Professor Ian Gibson heeft een doctoraat in industriële robotica en heeft inmiddels tientallen jaren ervaring met de Additive Manufacturing technologie. Hij heeft in verschillende werelddelen gewerkt, waaronder Hong Kong, Singapore, Australië en Europa.