De COVID-19 pandemie heeft grote problemen opgeleverd rondom vraag en aanbod van benodigde medische en persoonlijke beschermingsmiddelen. De problemen en uitdagingen die hierdoor ontstaan voor zowel leverancier als consument van beschermingsmiddelen vragen om een geïntegreerde, regionale aanpak van voorzieningsnetewerken binnen heel Europa.

Met het opstarten van het bedrijfsleven gedurende en na de pandemie, dient de gezondheid en veiligheid van medewerkers en bedrijfsprocessen gewaarborgd te blijven. Om het bedrijfsleven te ondersteunen in deze #COVID-19 “Terugkeer naar de werkvloer”- fase, hebben het Fraunhofer Project Center en KEX Knowledge Exchange AG een initiatief gestart dat doelt op efficiënte coördinatie van wereldwijde inkoop en ondersteuning van lokale productie. Met een gecentraliseerd platform voor vraag en aanbod van medische beschermingsmiddelen worden supplies van producenten op lokale en wereldwijde schaal gekoppeld aan de fluctuerende vraag van bedrijven die beschermende middelen nodig hebben, met name voor onvoorspelbare bottle-necking situaties.

Het platform, strijdcorona.nl, maakt het mogelijk om de vraag naar beschermende middelen te kunnen reguleren met efficiënte, systematische consolidatie van de vraag. Met een dergelijk systeem worden medische voorraden op tijd en preventief aangeleverd aan gezondheidsorganisaties met bottlenecks, zodat de piek in vraagstijging niet pas achteraf ingehaald dient te worden.

“Momenteel weet niemand hoe lang de COVID-19 pandemie nog door zal gaan zonder medische oplossing of wat de precieze impact van de pandemie op lange termijn zal zijn. Voor de wereldwijde economie en veel grote organisaties zullen de gevolgen van de pandemie nog lang voelbaar zijn. De bedrijven die het meest geraakt worden zijn bedrijven waar het stilleggen of vertragen van werkzaamheden nodig is door de beperkingen van de COVID-19 lockdown.

Nu bedrijven zich in de herstelfase bevinden, moeten ze ervoor zorgen dat hun werknemers erop kunnen vertrouwen dat ze niet worden geconfronteerd met hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Om een veilige werkomgeving te creëren, moeten werkgevers werknemers voorzien van beschermende middelen, zoals mondkapjes en desinfectiemiddelen. We willen allemaal dat iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk kan, en zo de Nederlandse industrie kan heropbouwen. strijdcorona.nl verzorgt de nodige ondersteuning om het terugkeren naar de werkvloer zo goed mogelijk te laten verlopen.” – Robin Louise Beijer, Head of Operations, Medical Supply Platform, strijdcorona.nl.

“Het is voor bedrijven van cruciaal belang om het blootstellingsrisico voor werknemers die terugkeren naar de werkplek te minimaliseren. Wij, KEX Knowledge Exchange AG, combineren onze kennis en inzichten met onze partner Fraunhofer Project Center, om de uitstekende kwaliteit van onze beschermingsmiddelen te waarborgen. Met hun ruime netwerk in de Nederlandse industrie, ondersteunen we het Nederlandse bedrijfsleven in een soepel herstel van de pandemie. ”